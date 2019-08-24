電子菸導致「神秘肺病」釀1死　全美2個月內193病例：無法確認病因

▲美國出現多起電子菸引起的神祕肺病。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國伊利諾州出現第一起疑似因吸電子菸，導致嚴重肺部疾病而死亡的案例，目前醫院仍未確定病因，但應該是與電子菸內的蒸氣有關。美國聯邦疾病防治中心（CDC）指出，在美國有22個州出現共193個「潛在病例」，這些病患都因為嚴重肺部感染入院，而他們唯一的共同點就是有抽電子菸的習慣。

綜合外媒報導，這種有與電子菸有關的「神秘肺病」案例，都是在6月28日至8月20日之間通報，而伊利諾州出現了第一個死亡案例。當地流行病學家萊登（Jennifer Layden）表示，這名死者有抽電子菸的習慣，而後因不明原因的疾病入院，「這起病例應當受到重視，必須重新檢視電子菸可能造成的健康風險。」

▲市面上可買到各式各樣的電子菸。（圖／免費圖庫Pixabay）



CDC非傳染性疾病負責人阿里亞斯（Ileana Arias）指出，現階段無法確認患者的真正病因，只知道他們的共通點就是吸電子菸，有可能是吸入內含四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol; THC）的產品，病徵包含咳嗽、呼吸短促、疲勞與嘔吐腹瀉，但還不曉得焦油或是排出的水蒸氣包含哪些成分，都還需要進一步調查。

美國肺臟協會（American Lung Association）就曾表明，對電子菸可能會造成的肺部危害感到不安，因為電子菸上市至今短短15年，專家也無法完全理解其可能造成的健康威脅。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！



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