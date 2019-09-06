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加拿大總理批中國「任意拘留當成工具」：國際社會不能接受！

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▲▼ 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大總理杜魯道面臨公民被拘留的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）5日指責，北京使用「壓力戰術」，試圖讓被拘留的華為財務長孟晚舟能夠獲釋。他認為，中國把「任意拘留」的手段當成工具，藉此實現政治上的目標。

去年12月，加拿大應美國要求率先在溫哥華逮捕孟晚舟。隨後，加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）、公民邁克爾（Michael Spavor）在中國被拘留，兩人面臨間諜相關指控。如今，杜魯道告訴《多倫多星報》（Toronto Star），中國這種行為對加拿大來說是不可接受的。

孟晚舟遭限制自由後，渥太華與北京陷入緊張關係。杜魯道表示，無論是國際或國內，中國把任意拘留當成工具，讓加拿大以及其盟友都感到憂心，這是國際社會不能接受的行為，其他國家也會害怕中國對其採取同樣的施壓策略。

▲華為,孟晚舟。（圖／路透社）

▲中方要求加拿大立刻釋放華為財務長孟晚舟。（圖／路透社）

杜魯道認為，加拿大必須找到一種方式，跟中國進行具有建設性的接觸。他也警告，中國使用的是完全不同於西方社會的規範與原則，「我們必須對此抱著清晰的心態。」不過，他無意讓加中關係更加緊張。

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