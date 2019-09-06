普京建議美國買俄製高超音速武器　川普：我們會自己生產

記者吳宛霖／綜合報導

俄羅斯總統普京日前在第5屆東方經濟論壇上表示，今年6月在日本舉行會議時，自己曾建議美方購買俄製高超音速武器，特別是高超音速導彈系統，讓兩國軍力平衡，但川普總統說他們自己也將要研發，大概很快就要研發成功了，「但是為什麼要花這份錢呢？」他指出，莫斯科願意討論這些武器如何運走、哪些可運走，以及運走多少等問題，然而並沒有得到美國的明確答覆。

根據《衛星通訊社》、《塔斯社》報導，在大阪和川普會談時，普京表示，「用什麼方式可以帶走我們的新式現代化武器，包括高超音速導彈系統，目前包括美國在內的其他國家都沒有這種武器。」他指出，「如果你（川普）願意，我們可以賣給你一些，這樣我們就能平衡一切。」對此，川普表示，美國很快就會自己生產這些武器。

普京去年3月1日在俄聯邦會議發表年度國情咨文時表示，擁有高研發水準的國家都在積極研發超音速武器，而俄羅斯已擁有這種武器，包括超音速導彈RS-26「先鋒」（avangard）和透過戰機發射的「匕首」（Kinzhal）導彈。他透露，新型導彈系統具備超過20馬赫的超音速，已部署在俄羅斯南部地區。

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透社）

普京表示，美國還未批准《全面禁止核試驗條約》（CTBT），最重要的是，「有人談到把武器部署到外太空的計劃」，「想像一下，我們每個人，也包含他們（美方）每個人，都有某種武器懸在我們的頭頂上，不斷漂浮在地球軌道上，可能是核武器，這足夠改變全球安全領域的局勢。」

美俄退出《中導條約》後，相繼試射導彈，引發外界擔憂，兩國恢復軍備競賽可能造成特定地區與全球緊張局面。美軍方表示，測試了一種改進的陸基式戰斧巡航導彈，導彈裝載非核彈頭，飛行超過500公里後精準擊中目標。對此，普京表示，俄羅斯準備對等回應美試射導彈。俄軍8月底也試射一枚導彈，但射程範圍在《中導條約》規定的範圍內，為50到416公里。

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