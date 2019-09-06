台海5到10年或有衝突引爆點　葛來儀：北京會採「蟒蛇戰略」

▲葛來儀認為兩岸短時間內不會爆發危機。（圖／翻攝自中評社）

記者張方瑀／綜合報導

香港「反送中」延燒數月，這也讓國際目光重新移到台灣海峽，注意起中國大陸與台灣之間的關係。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）指出，儘管短期內發生危機的機會不大，但未來5至10年內，可能會出現台海衝突的引爆點，尤其在香港情勢的發展下，美台雙方必須做更多努力，來避免發生危機。

根據《美國之音》報導，葛來儀出席美中經濟與安全審查委員會（USCC）聽證會時，表達了她對美、中、台關係的看法。葛來儀強調，短期內台海並不會走向危機，不論明年大選是藍綠哪方勝選，都還有幾年的時間保持和平。而從北京當局的角度來看，採取「蟒蛇戰略」（anaconda strategy）從各種角度軟硬兼施，步步包圍、封鎖台灣，遠比發動武力攻擊還要符合成本效益。

葛來儀認為，「習近平對於祖國統一取得實際進展的壓力不斷增加。」未來5至10年可能會出現台海衝突的引爆點，美台雙方必須做更多來防止危機出現，要讓北京當局相信，台灣擁有自我防衛的決心，美國也要基於這樣的決心來協防台灣。當現場問到「武力衝突」的機率有多大時，葛來儀強調，習近平未放棄和平統一的想法，「動武是最後手段。」

美國對台軍售惹毛中國 分析師：將成拖延貿易戰的藉口！

黃寶慧專訪／總統大選將近 CSIS葛來儀：川普比較擔心中美貿易談判影響選情