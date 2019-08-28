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快訊／國民黨通過黨員行為規範：郭台銘、王金平登記參選就開鍘

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記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲結盟參選2020總統的傳聞不斷，基層也湧現開除郭台銘和王金平兩人黨籍的聲音。國民黨28日的中常會上通過「2020總統與立委選舉黨員行為規範」，若非國民黨提名的黨員自行向各級選委會登記參選，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分。

▲▼郭台銘、王金平。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲郭台銘、王金平。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

國民黨在7月15日初選結束後，郭台銘動向不明，基層對於國民黨可能分裂的焦慮從沒停過；此外，韓國瑜近日民調下滑，日前陳宏昌、楊秋興等人又公開批評韓國瑜遭開除黨籍，基層出現要求黨中央開除郭台銘、王金平的聲音。

黨內人士表示，王金平能一直擔任立法院長，是國民黨動用假投票及兩次修改黨章，王金平忘了自己的權力來源，讓很多人百感交集；至於郭台銘能參加總統初選，也是當時黨中央特別開了一條路，不然連參加的資格都沒有。國民黨對王金平、郭台銘仁至義盡，所以基層嚥不下這口氣。

國民黨28日的中常會上通過「2020總統與立委選舉黨員行為規範」，根據內容規定，若有非國民黨提名的黨員自行向各級選委會登記參選成為公職選舉候選人，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分。

內容也規範，黨員不得為非本黨提名（徵召、核准）候選人站台，動員、掃街及其他公開助選之行為或具名擔任該候選人競選組織任何職務。違紀助選也要視情節處以停權兩年以下，最重甚至可撤銷黨籍。

不過，依照中選會公告時程，11月18日至24日才正式登記，若郭台銘在中選會規定的9月14日至9月17日申請連署，並無懲處規範。對此，考紀會說明，若有黨員在9月17日前登記成為總統選舉被連署人，可經所屬黨籍的地方黨部蒐集資料初步判斷提出考紀處分建議，中央考紀會再視違紀情形個案處理。

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