快訊／讚宋楚瑜有魅力　蔡沁瑜：郭台銘吸綠營的票比較多

記者楊蕓／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，鴻海集團創辦人郭台銘定調在9月17日連署申請日的前一週宣布參選2020總統，並且希望找親民黨主席宋楚瑜合作，藉此吸納韓粉。郭台銘辦公室、永齡基金會副執行長蔡沁瑜28日出面受訪時，否認已與宋陣營接觸的傳言，但「不排斥跟任何政黨或個人還有團體合作」。

蔡沁瑜表示，宋楚瑜的能力和魅力大家都知道，行政能力也很強，「我們不排斥跟任何政黨或個人和團體合作」，並強調只要理念和方向一致，他們都樂意傾聽各界的意見，但她也否認郭辦已和宋陣營接觸。

《ETtoday新聞雲》報導，郭陣營有無可能跟宋楚瑜合作，據透露，目前這個策略也是郭陣營所期盼的，因為宋楚瑜能吸納一大部分「韓粉」。

對此，蔡沁瑜強調，宋楚瑜能不能吸到韓粉，需要更精確的數字分析，他們不會特別在意能吸納多少韓粉，對郭陣營有多大助益，此外，郭台銘對於「換瑜」沒有任何期待，「如果他自己有任何的決定，對於這件事是沒有正相關的。」

蔡沁瑜也進一步透露日前進行內部民調的目的，「我們一直在想說，為什麼國民黨的初選民調有失真的狀況」，因為原先韓國瑜對上蔡英文贏15%，經過一個月竟增加20％，認為民調失真，「後來發現韓國瑜的民調下降，不是因郭先生的關係，這個本來就是既定的趨勢」，強調郭台銘如果出來參選，吸走的不是韓國瑜的票，反而是綠營那邊的票。

▲蔡沁瑜接受媒體訪問。（圖／記者范綱儀攝）