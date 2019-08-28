　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘擬找宋楚瑜合作　韓陣營：持續鞏固基層！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲郭台銘,宋楚瑜。（圖／資料照）

▲郭台銘、宋楚瑜。（圖／資料照）

記者徐政璿／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，鴻海集團創辦人郭台銘定調在9月17日連署申請日的前一週宣布參選2020總統，並且希望找親民黨主席宋楚瑜合作，藉此吸納韓粉。對此，韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維28日表示，沒辦法代替其他陣營回答，但他們必須持續鞏固基層，充分論述，爭取支持。

郭陣營分析，韓粉之所以崇拜韓國瑜，是因為把韓國瑜視為「蔣經國第二」，但宋楚瑜曾經擔任過蔣經國秘書長達14年，早就被視為「小蔣經國」，2018年出版《蔣經國祕書報告》一書，也分享許多蔣經國與他之間的互動秘辛，因此要說蔣經國的接班人，宋楚瑜說第二沒人敢說第一。

對此，鄭世維28日受訪表示，針對各黨各派彼此之間的合作，他沒辦法代替其他陣營回答，但他們必須持續鞏固基層，充分論述，爭取支持，最後由民眾自行判斷，因為現在屬於政黨政治和責任政治，對各黨派其他主張不予置評。

針對韓國瑜民調持續下滑，鄭世維說，民調只是一個參考，也要看機構效應跟問答方式，這半年多以來，「黑韓產業鍊」對韓國瑜進行人格摧毀，下降數字呈現，愛與包容被逼到絕境，韓陣營已經研擬法律組，針對不實訊息提告。

至於若2020選戰形成三腳督，是否會發生「棄保效應」，鄭世維說，「尊重媒體的評論報導」。

ET快訊
直播主「哲哥」傷照曝光！鏡頭前遭3人拖出去打「斷手斷腳」滿身
UberEats外送員今午罷工！個人獎「3天75趟1775元
農舍遭爆違建！李佳芬「房子已經不屬於我」回應：鋪天蓋地的抹黑
韓國瑜頒獎又被嗆！女里長拉開外套「苦民所苦、睡到中午！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／郭台銘聯手宋楚瑜「吸韓粉」！搶攻關鍵21％　當選組聯合內閣

雙喜臨門！連戰84歲壽宴開心宣布么女連詠心要當媽了

被里長狂嗆！韓國瑜：公跟私要分開　下一秒罷韓里長送連署書遭壓牆邊

自嘲「背負原罪」！李佳芬「就因為屋主是我」大嘆：無法被公平對待

拉郭王結盟遭連勝文酸如喜羊羊與灰太狼　柯P嗆：他還在看卡通？

力抗郭柯王！國民黨擴大舉辦93軍人節活動　鞏固基本盤

柯文哲遭爆密會企業大老　徐永明嗆「自稱民眾黨不是很諷刺嗎」

快訊／賴清德選下屆黨主席？蔡英文：明年大選會打出最好成績

高市府憂愛情摩天輪「卡韓」　陳其邁：中央全力配合

快訊／總統專機引擎毀損不換？蔡英文：相信空軍專業及華航維修

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

女選手清新嗓音唱《你的酒館對我打了烊》　李榮浩選歌遭轟「網路歌也能登《好聲音》」

成名前以為明星天天穿名牌！　迪麗熱巴幻滅羞曝：我穿酒店拖鞋

上海Costco搶商品人潮擠爆停車場　開店4小時急關門...民眾怒喊：退錢

沒待轉號誌！高雄騎士左轉遭攔 警要開單惱羞：你有問題去申訴

雙喜臨門！連戰84歲壽宴開心宣布么女連詠心要當媽了

被里長狂嗆！韓國瑜：公跟私要分開　下一秒罷韓里長送連署書遭壓牆邊

自嘲「背負原罪」！李佳芬「就因為屋主是我」大嘆：無法被公平對待

拉郭王結盟遭連勝文酸如喜羊羊與灰太狼　柯P嗆：他還在看卡通？

力抗郭柯王！國民黨擴大舉辦93軍人節活動　鞏固基本盤

柯文哲遭爆密會企業大老　徐永明嗆「自稱民眾黨不是很諷刺嗎」

快訊／賴清德選下屆黨主席？蔡英文：明年大選會打出最好成績

高市府憂愛情摩天輪「卡韓」　陳其邁：中央全力配合

快訊／總統專機引擎毀損不換？蔡英文：相信空軍專業及華航維修

與民進黨談合作「一頭熱」…徐永明：喊到我有點不好意思

雙喜臨門！連戰84歲壽宴開心宣布么女連詠心要當媽了

林凱威飆K收下救援成功　王志庭中繼1局失1分

被里長狂嗆！韓國瑜：公跟私要分開　下一秒罷韓里長送連署書遭壓牆邊

影／汐止淹水受災戶當房仲　鎖定「在地客」賣萬年滯銷房

自嘲「背負原罪」！李佳芬「就因為屋主是我」大嘆：無法被公平對待

王維中中繼頻挨轟　1局失3分防禦率破4

外媒：JDI接下蘋果訂單　OLED面板將供Apple Watch使用

拉郭王結盟遭連勝文酸如喜羊羊與灰太狼　柯P嗆：他還在看卡通？

「神經刀」史密斯拒絕江蘇160萬美元約　還在等NBA機會

星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

政治熱門新聞

韓國瑜選總統　李佳芬：都已上擂..

獨／郭台銘聯手宋楚瑜　當選組聯..

里長嗆韓　苦民所苦睡到中午

獨／選立委？黃瀞瑩將狂掃台北

標哥暗批郭董　顏寬恒：交情仍深

綠營大酸林飛帆：你就像百萬普洱..

總統專機「引擎毀損」不換　空軍..

黃光芹新系列「大說謊家韓國瑜」

即／農舍遭爆違建！　李佳芬出面..

中東行回台決定選總統？郭台銘笑..

「棄韓保郭」恐奏效？國民黨：郭..

愛情摩天輪真的來了！　韓國瑜：..

為宋七力抱屈　謝長廷談日最大冤..

黃暐瀚預言韓國瑜明年下場

更多熱門

相關新聞

郭陣營擬組聯合內閣　柯P：少政治、多民生

郭柯王結盟定調後，外傳郭台銘將再拉攏親民黨主席宋楚瑜，未來勝選後，將以跨黨派總統的高度組建聯合內閣，建立一個權責相符的政治生態。對此，柯文哲28日表示，台北市政府跟台北市議會的運作方式，可以供參考，「你不要老是搞意識形態的法案，民生法案為主，很多衝突都少掉」。

顏寬恒：挺韓國瑜是遵守遊戲規則

里長嗆韓　苦民所苦睡到中午

蔡沁瑜：郭若參選吸的是綠營的票

李佳芬悔叫韓國瑜返政壇　柯文哲7字點評

關鍵字：

郭台銘韓國瑜宋楚瑜

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

辣妹買超跑「只要6萬8」！警察聽品牌傻了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！

BMW飆車煞車突失靈！2人懸崖點菸祭拜

被誤會當小三！她2乳頭遭前同事剪斷

直播主哲哥鏡頭前遭押走　打斷手腳

高雄男車停夜市自轟亡！網傻：在我家樓下

林佳龍怒了！觀光局秒採用俄設計師作品

日本網友超狂「4分鐘間歇運動」

兒探病驚見老爸喇舌！補教名師外遇大反攻

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

老公太寵　人妻結婚1年崩潰喊離

拒俄羅斯設計師！觀光局護江孟芝

阿嬤騎車遛狗　牠狂奔摔倒遭拖行

更多

最夯影音

更多

「食物卡牙齒」蕭敬騰神救援！　李玟豪邁大笑：我喜歡這種很live的感覺

敗給二哈！睡到「腳卡床底」急哀號　全家驚醒救援...牠：怎麼都起來了

94愛游！1歲半女嬰獨自泳池戲水 爸請教練指導...7年後動作超專業

這什麼？好奇喵首次看到汪星人 小力偷摸...度估歐告「直接軟掉」

8歲弟登玉山「想離天堂媽更近」　爸爸秒淚崩：我們都沒忘記她！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面