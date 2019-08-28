郭台銘擬找宋楚瑜合作　韓陣營：持續鞏固基層！

▲郭台銘、宋楚瑜。（圖／資料照）

記者徐政璿／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，鴻海集團創辦人郭台銘定調在9月17日連署申請日的前一週宣布參選2020總統，並且希望找親民黨主席宋楚瑜合作，藉此吸納韓粉。對此，韓國瑜北部競選辦公室主任鄭世維28日表示，沒辦法代替其他陣營回答，但他們必須持續鞏固基層，充分論述，爭取支持。

郭陣營分析，韓粉之所以崇拜韓國瑜，是因為把韓國瑜視為「蔣經國第二」，但宋楚瑜曾經擔任過蔣經國秘書長達14年，早就被視為「小蔣經國」，2018年出版《蔣經國祕書報告》一書，也分享許多蔣經國與他之間的互動秘辛，因此要說蔣經國的接班人，宋楚瑜說第二沒人敢說第一。

對此，鄭世維28日受訪表示，針對各黨各派彼此之間的合作，他沒辦法代替其他陣營回答，但他們必須持續鞏固基層，充分論述，爭取支持，最後由民眾自行判斷，因為現在屬於政黨政治和責任政治，對各黨派其他主張不予置評。

針對韓國瑜民調持續下滑，鄭世維說，民調只是一個參考，也要看機構效應跟問答方式，這半年多以來，「黑韓產業鍊」對韓國瑜進行人格摧毀，下降數字呈現，愛與包容被逼到絕境，韓陣營已經研擬法律組，針對不實訊息提告。

至於若2020選戰形成三腳督，是否會發生「棄保效應」，鄭世維說，「尊重媒體的評論報導」。