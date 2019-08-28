雲端最前線／郭台銘要重振國民黨魂！與柯王結盟還差兩步

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鴻海創辦人郭台銘已確定排除「換瑜」代表國民黨參選的計畫，朝獨立參選方式搶攻總統大位，且為讓鐵三角結盟更穩定，而郭與台北市長柯文哲、前立法院長王金平，三方將明確討論合作分工，「共組競選團隊」及「共推立委」將成為郭柯王結盟的最後一哩路。《雲端最前線》28日邀請台北市議員鍾小平、永齡基金會副執行長蔡沁瑜、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討郭柯王的下一步。

▲柯文哲、郭台銘、王金平。（圖／記者湯興漢攝）



針對9月17日為宣布參選的最後期限，郭台銘內部是否有商討連署的方式，對此，蔡沁瑜表示，就像郭台銘要不要參選一樣，都還在慎重評估中，「未來連署方式是甚麼，也是評估方向之一」，評估的面向包括台灣目前局勢、國際局勢，還有郭台銘出來選，是不是真的能為台灣帶來解決良方、解決到什麼程度等，都是他思考的重點。

另外，根據親王人士透露，國民黨現在自顧不暇，無法給立委資源，反讓郭柯王聯盟找到破口，可以有運作空間。3人當中，王金平擁有多年操盤選舉的經驗及豐沛人脈，不只熟悉地方頭人、樁腳等「線頭」，還知道哪個縣市要找誰，堅強的陸軍實力將有助郭布局各地組織戰。《雲端最前線》28日邀請台北市議員鍾小平、永齡基金會副執行長蔡沁瑜、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討郭柯王的下一步

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。