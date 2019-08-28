郭陣營擬組聯合內閣　柯文哲：少一點政治、多一點經濟民生

記者陳家祥／台北報導

郭柯王結盟定調後，外傳郭台銘將再拉攏親民黨主席宋楚瑜，未來勝選後，將以跨黨派總統的高度組建聯合內閣，建立一個權責相符的政治生態。對此，柯文哲28日表示，台北市政府跟台北市議會的運作方式，可以供參考，「你不要老是搞意識形態的法案，民生法案為主，很多衝突都少掉」。

根據《ETtoday新聞雲》掌握，鴻海集團創辦人郭台銘定調在9月17日連署申請日的前一週宣布參選2020總統。在立法院部分，郭陣營評估，在台北市長柯文哲所組成的台灣民眾黨加入後，藍綠都不會過半，為了讓議事順利運作，郭台銘將以跨黨派總統的高度籌組聯合內閣，建立一個權責相符的政治生態。此外，還將攏絡可以說是蔣經國嫡系傳人的宋楚瑜，藉此吸納「韓粉」重擊韓國瑜。

針對聯合內閣，柯文哲說，其實也沒有什麼叫聯合內閣，執其道而行，該怎麼做就怎麼做，「不然我們在台北市議會一席議員都沒有，我們還不是要去做事？」不要特別去搞政治法案，如果是民生法案，絕大多數議員也沒有理由去擋你。

柯文哲說，少一點政治、多一點經濟民生，所以後來才把民生第一的牌子掛在吳三連廳，意思就是說，如果都去討論民生法案，其實議會也不會去阻擋，因為他們也有選民的壓力。

「所以這樣，就算沒有黨籍的立委，其實在總統大選可以獲勝，台北市政府跟台北市議會這種運作方式，也是可以供參考」，柯文哲說，不要老是搞意識形態的法案，民生法案為主，很多衝突都少掉。至於有沒有可能親自組閣？柯說，目前沒這規劃，「我的態度，把任期做完才是最好選項」。

至於是否會幫郭台銘與宋楚瑜牽線？柯文哲謙稱，「我猜老宋跟老郭應該也認識吧？不需要我再去特別牽什麼線，人家本來就認識，我看搞不好比我還更認識」；柯也直言，確實可以把宋楚瑜納入合作的考慮範圍。

