饒河逛一圈！新加坡妹怨「台灣食物怎那麼好吃」　網一看戰績...洗版大推

▲來台必吃滷肉飯和臭豆腐阿。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名新加坡女網友昨來台灣旅遊，第一天就朝聖饒河夜市，大啖各式美食、小吃，她在深夜分享滷肉飯、舒芙蕾等萬惡美食照，引起網友們熱烈回響，而北中南的朋友們也熱情推薦在地好料，自豪地說「到台南包準妳3個月不用回去」、「來台灣找美食，您真內行」。

女網友深夜在「爆怨公社」美食照連發，直呼「我要抱怨台灣的食物怎麼那麼好吃啦！才來第一天餒。」她昨晚逛了一圈饒河夜市，陸續吃了滷肉飯、臭豆腐、黑糖珍珠舒芙蕾、胡椒餅、鹽酥雞及烤香腸等。

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其中，油亮的滷肉飯和蓬鬆軟綿、搭配Q彈珍珠的舒芙蕾，最受網友們青睞，不少人大半夜看到這一幕，不禁痛苦喊道，「我要去點宵夜了」、「半夜po這種不會有罪惡感嗎」。

▲新加坡妹子有做功課阿。（圖／翻攝自爆怨公社）

原po更笑說，自己整個人像開外掛一樣，拚命進食，「都不敢照鏡子了！」還有香港網友心有戚戚焉，笑說「對對對，我第一次去台灣也突破了自己肚皮的界限。台灣人好好，好熱情，我有一次迷路要問路，他陪我走了一條街，直到我找到要去的地方才放心離開，而且食物好吃又便宜，隨便在夜市都找到一大堆好吃的，不像香港，好吃的要排隊2小時才買得到。」

而熱情又好客的台灣朋友們，也紛紛留言歡迎她，「歡迎來到美食天堂」，甚至推薦起正港台灣美食，「大腸包小腸也一定要試」、「麻辣鴨血還有東山鴨頭也是必吃」、「肉圓、台南牛肉湯、基隆鼎邊銼」、「台南才是大魔王」。

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▼雖然很罪惡，但真的很美味。（圖／翻攝自爆怨公社）