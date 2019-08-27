快訊／江孟芝買圖庫照！俄羅斯原作者親繪「3隻石虎」　暖宣布：全免費送台灣用

▲俄羅斯設計師Катя Молодцова（左）與近期抄襲風波主角江孟芝（右）。（圖／翻攝當事人臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

正妹設計師江孟芝近日深陷「石虎抄襲風波」，從小家境清苦的她扛著學貸赴紐約讀碩士，這次為台鐵彩繪列車做設計，卻被踢爆用俄國插畫家的圖庫作品，花費不到300元。今日圖庫原作者發表聲明，宣布為台灣民眾繪製石虎圖片，全面免費公開使用，為保育石虎盡一份心力。

臉書粉絲專頁「翻滾毛孩-毛孩出任務」27日下午貼出和俄羅斯設計師的私訊對話，Катя Молодцова表示，得知台灣石虎面臨生存危機之後，願意免費繪製台灣石虎圖片，希望在保育石虎的立場上跟台灣人民站在一起。更佛心的是，之後這些石虎圖畫將公開送給台灣民眾和保育團體使用，「您可點選分享，就是給予最大的支持！」

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消息一出，感動了無數台灣網友，「人家只用幾天的時間畫出來了，這才叫設計師，有真正的技術跟專業」、「她比那個設計師還了解石虎」、「原創作者太棒了」、「作者好善良，知道事情緣由還願意幫台灣的石虎特別設計」、「她人真好」。

▲左圖為江孟芝設計彩繪列車中的石虎。右圖為圖庫照片，設計師Катя Молодцова表示這張畫的是花豹。（圖／左台鐵提供，右翻攝自shutterstock）

風波爆發後江孟芝第一時間表示，當初把石虎簡化設計，才會讓外貌不夠明顯，但說法馬上被打臉，因為圖案與知名圖庫中的圖案幾乎一樣。直到此時，江孟芝才開直播道歉，坦承「石虎圖」的確是從shutterstock圖庫買的，但強調「絕對不是抄襲」。

「石虎圖」的原作者Катя Молодцова 24日特地在《ETtoday新聞雲》報導中回應，「哇！我從不期望我的插圖會上這種新聞，然後…沒錯，當我畫這系列的插圖時，牠就是一隻花豹，不是一隻石虎。(Wow! I didn't expect to see my illustration in such news.And yes, when I drew this illustration , it was just a leopard, not a leopard cat.)」

觀光局表示，在有限的預算經費下，設計團隊為充實其設計理念內容，也親自走訪集集，訪談地方相關人士，瞭解在地的文化特色，並希望大家重視石虎棲地環境；但因臨時加入石虎設計，且在審查方面也顯有嚴謹不足，引發社會負面輿情深感抱歉，觀光局也責成日月潭管理處立即作適度且正確的處理。



針對後續彩繪列車問題，觀光局指出，將儘速於9月20日前完成修正作業，相關彩繪設計圖示，均由設計團隊提出採購證明與合法授權保證，後續如衍生侵害第三人合法權益時，依契約規定均由廠商負責並會承擔一切法律責任及費用。觀光局後續會盡監督之責，也會檢討納入專家學者的審查及確認機制。

▼全新石虎圖案，觀光局表示已請特有生物研究保育中心協助審查完竣。（圖／觀光局提供）