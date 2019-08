快訊／江孟芝買圖庫照！俄羅斯原作者親繪「3隻石虎」　暖宣布：全免費送台灣用

▲俄羅斯設計師Катя Молодцова(左)與近期抄襲風波主角江孟芝(右)。(圖/翻攝當事人臉書)

記者黃君瀚/綜合報導

正妹設計師江孟芝近日深陷「石虎抄襲風波」,從小家境清苦的她扛著學貸赴紐約讀碩士,這次為台鐵彩繪列車做設計,卻被踢爆用俄國插畫家的圖庫作品,花費不到300元。今日圖庫原作者發表聲明,宣布為台灣民眾繪製石虎圖片,全面免費公開使用,為保育石虎盡一份心力。

臉書粉絲專頁「翻滾毛孩-毛孩出任務」27日下午貼出和俄羅斯設計師的私訊對話,Катя Молодцова表示,得知台灣石虎面臨生存危機之後,願意免費繪製台灣石虎圖片,希望在保育石虎的立場上跟台灣人民站在一起。更佛心的是,之後這些石虎圖畫將公開送給台灣民眾和保育團體使用,「您可點選分享,就是給予最大的支持!」

消息一出,感動了無數台灣網友,「人家只用幾天的時間畫出來了,這才叫設計師,有真正的技術跟專業」、「她比那個設計師還了解石虎」、「原創作者太棒了」、「作者好善良,知道事情緣由還願意幫台灣的石虎特別設計」、「她人真好」。

▲左圖為江孟芝設計彩繪列車中的石虎。右圖為圖庫照片,設計師Катя Молодцова表示這張畫的是花豹。(圖/左台鐵提供,右翻攝自shutterstock)

風波爆發後江孟芝第一時間表示,當初把石虎簡化設計,才會讓外貌不夠明顯,但說法馬上被打臉,因為圖案與知名圖庫中的圖案幾乎一樣。直到此時,江孟芝才開直播道歉,坦承「石虎圖」的確是從shutterstock圖庫買的,但強調「絕對不是抄襲」。

「石虎圖」的原作者Катя Молодцова 24日特地在《ETtoday新聞雲》報導中回應,「哇!我從不期望我的插圖會上這種新聞,然後…沒錯,當我畫這系列的插圖時,牠就是一隻花豹,不是一隻石虎。(Wow! I didn't expect to see my illustration in such news.And yes, when I drew this illustration , it was just a leopard, not a leopard cat.)」

觀光局表示,在有限的預算經費下,設計團隊為充實其設計理念內容,也親自走訪集集,訪談地方相關人士,瞭解在地的文化特色,並希望大家重視石虎棲地環境;但因臨時加入石虎設計,且在審查方面也顯有嚴謹不足,引發社會負面輿情深感抱歉,觀光局也責成日月潭管理處立即作適度且正確的處理。



針對後續彩繪列車問題,觀光局指出,將儘速於9月20日前完成修正作業,相關彩繪設計圖示,均由設計團隊提出採購證明與合法授權保證,後續如衍生侵害第三人合法權益時,依契約規定均由廠商負責並會承擔一切法律責任及費用。觀光局後續會盡監督之責,也會檢討納入專家學者的審查及確認機制。

▼全新石虎圖案,觀光局表示已請特有生物研究保育中心協助審查完竣。(圖/觀光局提供)