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他怨「住鄉下真的很煩」原因揭曉！網喊炫耀文　她喊聲：只有我懂你的苦嗎

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▲▼鳳梨田，鳳梨，經濟作物，鳳梨酥，農地。（圖／ETtoday資料照）

▲您也是住在鄉下嗎？（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友抱怨「住鄉下真的很煩」，結果當他說明原因後，讓其他人直呼根本是炫耀文，「鄉下人情味重，很好欸」、「假抱怨真炫耀，哼，羨慕啦。」此文獲得超過5000人按讚，但也有人表示，「只有我懂你的苦嗎？真的很煩。」

當事人27日在「爆怨公社」臉書社團說，親戚朋友、左鄰右舍差不多都是務農的，每次水果都吃不完，「這樣一直送一直送真的好困擾，真想去水果攤或超市買一次水果。」他並貼出一顆顆柚子和切好的火龍果的照片。

請繼續往下閱讀...

▼原PO抱怨收到太多水果吃不完。（圖／資料照）

鳳梨。（圖／資料照）

對此，許多網友留言，「可惡～可以送我啊」、「超羨慕！台北市有夠貴」、「這是炫耀文無誤」、「鄉下就是好啊」、「可以寄給我」、「好希望隔壁鄰居是種葡萄或草莓的」、「這小事，我可以幫忙」、「然後幾乎不用去市場買菜，有時候回來家門口就好幾把菜放著」、「住鄉下的優點就是左鄰右舍互相送自己種的蔬菜、水果和自己養的雞孵出來的雞蛋。今天他送你，明天你送他。」

但也有人說，「其實多了真的會很困擾，我們有一年是香蕉拿不完，一次來就是3、40公斤，還要到處送，真的很煩。」另一名女網友也表示，「只有我懂你的苦嗎？真的很煩，尤其是我這種懶得吃水果的人，放到爛掉還要處理。」

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關鍵字：鄉下,水果,爆怨公社

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