豬排七分熟、蛋三分熟、牛排四分熟　女員工心好累：點餐別給熬

▲您吃全熟蛋還是半熟蛋？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名平價牛排店女員工分享客人提出的要求，引發熱烈討論。有網友笑說，「「上次我問了點全熟牛排的人在想什麼，他沒回答，他還在嚼。」

「大家可不可以幫忙一下？」女員工27日在「爆怨公社」臉書社團說，「我實在啊有點困擾，雖然是便宜貨牛排，但大家可不可以不要點餐『給熬』（台語，指裝懂）…什麼肉要四分熟，還有蛋要幫我煎三分熟！O，幫你煎蛋就是全煎熟啦！要三小三分熟蛋，麻煩燙燙鐵板自己翻好嗎？」

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▼原PO分享有客人點「三分熟蛋」。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

對此，有網友笑說「我豬排要全熟喔」；原PO回，「我遇過要七分熟的，但我有冷靜深呼吸告訴他：『先生，不好意思，我們不是伊比利豬』…」另一人表示，「我懂我懂，五六分熟、七八分熟啦，客人很厲害」；原PO回，「特地告訴我他要四分熟 ，你知道我心多累嗎？」

其他人留言，「上次我問了點全熟牛排的人在想什麼，他沒回答，他還在嚼」、「很多人都不知道牛排熟度都是奇數在分的」、「我以前是在夜市牛排工作過，遇過要求牛排一分熟、豬排五分熟的⋯告知客人『豬排一定要全熟』，客人回『蛤～為什麼？好討厭喔』！」在一般認知裡，牛排的熟度有一分、三分、五分、七分、全熟等奇數講法。

▼您吃牛排都吃幾分熟呢？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）