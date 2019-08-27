八卦山機車突熄火！騎士看前方嚇壞…默唸：五營兵將救救我　神奇事發生了

▲原PO說，當時機車突熄火，且前方樹木茂盛、起濃霧而看不到路。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享傍晚騎車到彰化八卦山亂晃，結果車子發不動還看到恐怖景象，後來默唸台南永康某慈惠堂「五營將軍府兵馬將救救我」，結果一股熱氣沖散濃霧，機車也順利發動。有人透露，該慈惠堂規模不小，有「外五營」和「內五營」。

「五營兵將，阿飄擋路，兵將護衛」，當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，一年前和朋友到永康某慈惠堂拜瑤池金母娘娘，朋友說「五營兵將很重要，雖然祂們的神階不高，但是對我們平常有在開車的人很重要，因為五營兵將會隨身保佑我們。」

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原PO表示，他很虔誠跟著拜五營兵將，有次傍晚騎機車到彰化八卦山小路亂逛，突然機車熄火，前方因樹木茂盛而昏暗，且起了濃霧而看不到路，心想該不會那麼巧遇到傳說中的阿飄。

▼原PO指出，到八卦山小路亂晃，結果機車熄火。圖為八卦山大佛。（圖／資料照）

「定眼一看，前方一整排的飄飄跟我對眼」，原PO指出，他當下趕快唸《心經》，「觀自在菩薩…」，結果沒用，機車依然無法發動，濃霧還是沒散去；他拿起手機要打開Google地圖，卻沒有收訊，「真的叫天天不應，喊地地不應，怎麼辦？再待下去，山上的野狗跑出來就麻煩了。」

原PO說，這時想起之前曾拜五營兵馬，趕快默唸「台南永康某某慈惠堂五營將軍府兵馬將救救我」，唸完後，身旁出現一股很強烈的熱氣，那股熱氣往前沖散濃霧；他再次發動機車，一次就發動，「趕緊咻咻咻騎到山下人多的地方。」

原PO回應網友的留言表示，「平常就要和有緣的將軍府兵馬將打好關係，重要關頭就會出現來幫助你。」有人建議，「要回去謝禮了啊」；原PO回有帶餅乾等東西回禮。

▼原PO請來五營兵將，當下機車立刻可發動。（圖／達志／示意圖）

還有人說，「這慈惠堂規模不小！有外五營，專門跑外面幫忙辦事的！跟內五營調查的文書職務有點不太一樣。總之誠心正氣，自然有神助，五營出馬還是得要有長官同意，當然母娘也是得拜拜一番！」原PO回，「內行人，分內外五營。」

也有人好奇，「神明幫你開路，如果沒拜過也可以唸嗎？」原PO回，「可以試試看，效果應該比較小。有去現場點香稟報，將軍府才會知道。」

《維基百科》介紹，五營兵將或稱五營將軍、五營元帥、五營神軍、五營兵馬和五營旗等，是民間信仰中保護廟境或村莊的重要護法神；五營分為「東營軍－青旗（青龍）」、「南營軍－紅旗（朱雀）」、「西營軍－白旗（白虎）」、「北營軍」－黑旗（玄武）、「中營軍－黃旗（黃帝）」等五支神軍以抵禦邪魔。