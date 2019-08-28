27歲OL相親遇「高富帥」獻身！2個月後男友失蹤急報案　真相曝光傻了

▲吳姓嫌犯（右一）設局雇傭3人將自己「現場抓捕」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者馬叔安／綜合報導

湖北1名吳姓男子為了騙取年輕女性的錢財，不僅上網鑽研騙術，還專門花錢請人扮演自己的母親，甚至為了擺脫受害者，請人假裝成警察，在受害人面前演出自己被「逮捕」的情節。有受害女子不惜為了他負債借錢，武漢警方於12日將吳姓男子逮捕。

《澎湃新聞》報導，吳姓男子曾因夥同他人犯搶劫罪，被判處有期徒刑5年，出獄後當上廚師並結婚生女，但又沉迷網路賭博，開始研究詐騙技巧，他的目標是有一定學歷的青年女性，兩名受害者均為大學畢業。吳姓男子對受害者自稱父親早年病逝，和表弟在武漢合開了一家建材店，還有兩個房子。

▲偵查員在嫌犯租住房間查獲假離婚證。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

他的作案手法包括，在網路上取得受害女子的信任與好感後，雙方約出來見面，為其做飯，甚至發生關係，之後再以各種名義向對方「借錢」，還上網購買手銬，並聘請他人扮演警察，在受害者眼前上演「落網」戲碼，當受害女子因他懷孕後，再找人扮演母親，提出自家「懷孕女子不許過門」等理由，讓女子自願為他去進行人工流產。

▲偵查員在嫌犯租住房間查獲假離婚證。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

吳姓男子等錢到手後，便斷絕與受害者的聯繫，被害人隨即報案，警方成立專案組，前往嫌犯家鄉孝感進行調查，終於將他捉拿歸案，吳姓男子如今已經被武漢鐵路警方刑事拘留，案件正在進一步辦理之中。