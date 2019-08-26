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影／網戀「小鮮肉」帥機長！真面目竟是油肚大叔　傻女驚呼：好醜…80萬飛了

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記者朱世凱／綜合報導

不少人都喜歡透過網路認識對象，但是卻也容易碰上本人與照片落差太大，甚至不是本人的問題。大陸一名王姓女子日前透過網路認識了自稱是機長的「小鮮肉」，她看完對方帥氣的照片後瞬間墜入情網；男子看見王女動心後，便透過各種理由前後借了18萬人民幣（約新台幣80萬元）。直到王女起疑報警，才在派出所第一次見到「鮮肉機長」，沒想到自己喜歡的帥氣男人竟是一位40歲油肚大叔，讓她不禁大嘆「太醜了！」

▼原以為是和帥機長交往，沒想到對方事實上卻長這樣。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼網戀帥機長！女友一看真面目傻了。（圖／翻攝自看看新聞）

綜合陸媒報導，家住重慶市沙坪壩區的王女士日前在網路上認識的「小鮮肉」林姓機長，雖然兩人沒有碰過面，但機長常常發一些機場的工作照和影片，加上外表又帥氣好看，讓她情不自禁願意發展這段網戀。兩人剛開始交往時，林男不斷用甜言蜜語擄獲王女，之後開始說「出車禍」或「家人生病」等借口，向女方借走18萬人民幣（約新台幣80萬元）。

▼王女說，男生一下說車壞了，一下又說家人生病，不斷跟她要錢。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼網戀帥機長！女友一看真面目傻了。（圖／翻攝自看看新聞）

王女一開始很樂意出借，不過對方卻遲遲不願與她碰面，加上借錢頻率越來越高，她才開始心生疑慮並且報警求援。警方經過調查後逮捕了這名鮮肉機長，王女得知消息後立刻趕來派出所查看，沒想到自己素未謀面的男友，竟然是一名年近40歲且擁有油肚的大叔，令她當場直呼「太醜了！」

▼傻女看到油肚大叔嚇得驚呼「太醜了！」（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼網戀帥機長！女友一看真面目傻了。（圖／翻攝自看看新聞）

警方表示，林男靠著相同手法，在重慶、四川、湖南、雲南等地騙走多名女子的金錢；事實上，林男根本沒有正當工作，單純靠著假冒他人的身份來騙錢維生。據悉，林男的詐騙金額高達30多萬元（約新台幣130萬元），這些錢得手後也被他立刻花光了。林男最終被處以刑事拘留，王女則說，這次的事情對她而言是個慘痛的教訓，希望大家在網路上不要輕易相信陌生人。

▼網戀帥機長只是一場夢。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼網戀帥機長！女友一看真面目傻了。（圖／翻攝自看看新聞）

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關鍵字：網戀,機長,小鮮肉,帥哥,網友,詐騙

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