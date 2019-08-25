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社會 社會焦點 保障人權

玩10min賺1千！「尋找我的iPhone」遭詐騙鎖定　他重買新機認賠出場

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圖文／鏡週刊

蘋果iPhone手機使用iOS封閉系統，被認為安全性較高，但iPhone的尋找手機功能，卻隱藏被綁架的危機，民眾一不小心輸入有心人的Apple ID，即使手機沒離開身邊，也會被遠端控制。最近警方接獲不少民眾報案，都是被詐騙集團利用這個漏洞綁架手機，要求付錢解鎖，但往往付了錢，手機還是沒辦法開啟。由於詐騙集團多半利用臉書等網路社交平台犯案，警方很難鎖定歹徒的IP位址，只能呼籲民眾提高警覺，不要因一時貪念，落入陷阱。

台南市一名23歲人夫，日前在臉書看到網友分享「最強國中生外流影片」，一時興起，在底下留言「+1」，並照對方指示操作手機，不料剛買的iPhone XR慘遭鎖住，對方要求他支付2,470元「解鎖費」，他拒絕，竟遭回嗆：「不繳費就算了，去買新手機吧！」
蘋果新手機每次開賣，都會吸引大批果粉排隊購買。

手機遭鎖定　付贖也沒用

警方證實，全台各地陸續傳出受害案例，歹徒利用iPhone手機中「尋找我的 iPhone」功能，誘騙被害人輸入歹徒提供的帳號、密碼，以致手機雖未離身，仍遭綁架。

蘋果手機「尋找我的iPhone」功能，遭歹徒利用綁架被害人手機。
被害人手機遭遠端鎖住後，詐騙集團會要求付錢解鎖。（翻攝畫面）

除了以「分享情色影片」為誘餌，還有「iPhone遊戲試玩員」的詐騙噱頭。台南市刑警大隊科技犯罪偵查隊表示，今年以來陸續出現類似案例，其中一名大學生小高就因此受騙上當，向警方報案。

小高日前看到臉書有「試玩遊戲10分鐘可賺1,000元」的訊息，想趁暑假賺點零用錢，於是留言想要加入，對方即要求小高用他們提供的Apple ID輸入手機，去玩「螺旋彩球」遊戲，小高照指示玩了十幾分鐘後，告知對方已經完成任務。

歹徒謊稱試玩遊戲10分鐘可拿1千元，吸引被害人登入對方帳號，進而綁架手機。（翻攝畫面）
詐騙集團常以試玩遊戲為餌，誘騙年輕人上當。（翻攝畫面）

但詐騙集團卻要小高到便利超商繳2,000元押金，再完成一次任務才能領錢，小高覺得怪怪的，不想理會，但此時要登出對方帳號時，才發現手機已經被鎖定，不管按什麼鍵都沒辦法運作。

眼見三萬多元買的手機被綁架，小高一時心慌，順從指示付錢，但對方卻不再理他。後來他只好向蘋果客服求助，但因必須有購買憑證及外盒的IMEI序號，他早已遺失，只好自認倒楣，再買一支新手機。

警方表示，詐騙集團在被害人登入提供的帳號密碼之後，會立即更改密碼，接著要求被害人到「設定」欄中開啟「尋找我的iPhone」。被害人照做後，因手機已是詐騙集團的Apple ID，對方即可開啟遺失模式鎖住手機，即使被害人付錢，詐騙集團也不會解鎖。

若綁信用卡　還恐被盜刷

警方提醒，若被害人原來的螢幕鎖定尚未解除，有機會重新登入，但如果已經解除，只能求助蘋果官方客服，不過必須附上購買憑證，才能回復成「出廠設定」，且原有的資料可能會因此消失。

蘋果官方要求，需提供外盒序號及購買憑證，才能協助將被綁架的手機回復成「出廠設定」。
iPhone遭詐騙集團遠端鎖住後，只能攜帶購買憑證找蘋果客服解決。

警方表示，iPhone手機不只登入來路不明的帳號密碼可能會被綁架，購買二手的iPhone也要注意，一定要檢查賣家是否完全清除資料，或登出Apple ID，否則即使iPhone在自己手上，對方還是可以繼續遠端鎖定手機，與相關詐騙案有異曲同工之妙。

此外，最近還出現「假的Apple釣魚網站」專門騙取Apple ID的帳號密碼，主要是以簡訊發送「您的包裹已郵寄、請查收」以及一個不明連結，民眾點進去後，就會進入偽裝成蘋果官網網站，並要求輸入Apple ID與密碼資訊，或是信用卡卡號等相關個資。

警方特別提醒，詐騙集團會以近乎一模一樣的網址，或是假冒的IP位址誘騙民眾，例如在網址最後加上s，或是網址結尾的edu改成ed-u，如果沒注意，很容易在不經意間誤入歹徒的陷阱。另外，點選網址的同時，帳號密碼也會同時被歹徒竊取，有民眾就因iTunes綁定信用卡，遭歹徒盜刷。

貪心點連結　立馬入陷阱

至於最常見的釣魚手法，是詐騙集團偽裝成正派機構，利用獎品或誘人的標題，吸引民眾點選連結，導向假冒的視窗，要求民眾填寫資料，以竊取電子郵件帳密、信用卡卡號和基本資料等。接著用被害人的電子郵件，寄出含有各式病毒的郵件，給被害人通訊錄上的朋友，或竊取被害人的網路帳號，再上網發文詐騙。就有被害人經朋友告知，看到他在色情網站發文，但當事人根本沒做過這件事。

此外，熱門話題也常被詐騙集團利用，例如台南市「成功領彩券行」12日晚間開出20.47億元的威力彩頭獎，立即有不肖人士偽造彩券行的臉書粉絲專頁，貼文聲稱受頭彩中獎人委託，要送出價值逾200萬元的賓士轎車二輛，要求網友留言「恭喜發財」及分享文章，結果不到一天就有三萬多人留言、二萬多人分享。

網友留言後收到系統貼文，內容表示「因facebook假帳號氾濫，為確保真人身分，請輸入阿拉伯數字『8』，並點入連結網址」。所幸彩券行老闆因詢問電話蜂擁而至，察覺有異後報警，假粉絲團也隨即關閉。

台南彩券行開出20多億元的威力彩，隨即被詐騙集團利用獲取個資。（翻攝畫面）

另外，像是前不久知名影集《權力遊戲》第八季推出後，釣魚詐騙也搭上順風車，歹徒假冒官網發起比賽，以能獲得禮物的名義，要求民眾提供電話號碼與電子郵件。這種詐騙手法，主要是吸引使用者點選網址，進入網站註冊、登入社群帳號密碼，民眾留下的資料未來即可能被用來傳送廣告或詐騙訊息。

警方表示，出現這類詐騙手法，並非iOS系統有資安漏洞，而是民眾心存貪念，或因防詐觀念不足，遇到陷阱一時心慌，才會讓歹徒有機可趁。要避免受騙，除了謹慎、不貪心外，還要多思考、詳查證，以及多吸收相關資訊。

莫激怒對方　避後患無窮

民眾若遭詐騙匯款，報案後雖可凍結該帳戶，但詐騙集團車手多已將錢領出，款項通常難以追回，警方雖然會追查詐騙網站的IP位址，但職業網路詐騙多以跳板或境外IP連進台灣，藉此形成斷點，難以追到源頭。

警方偵破詐騙案，查獲大批用來犯罪的手機。（警方提供）

警方強調，一旦iPhone遭歹徒鎖死，無法自己透過iTunes或其他方式解除，一定要尋求蘋果官方協助，若已不幸落入圈套，也不要激怒詐騙集團，以免對方將手機資訊公布到交友社團或做其他不當用途，而面臨更多困擾。


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關鍵字：鏡週刊,iPhone,詐騙,iOS,尋找我的iPhone

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