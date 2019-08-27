跨海「發大財」！陸男來台當車手兩度盜領　沒領到酬勞就被逮

▲大陸福建省民眾闕慶強去年底來台擔任車手，盜領新台幣13萬9000元後被警查獲，台中地檢署依加重詐欺罪等罪將闕起訴。（示意圖／視覺中國CFP，與本案無關）

記者廖安莘／綜合報導

大陸福建省民眾闕慶強、吳燈興及陳瑞開去年12月來台擔任詐騙集團車手，受到綽號「堅持」男子指揮提領民眾遭詐騙的款項，約定每天酬勞為人民幣1200元，不料闕慶強盜領新台幣13萬9000元後被警查獲。台中地院審理後，闕男坦承犯行，依加重詐欺罪判刑1年2月，檢方上訴後仍維持原判。

判決書指出，闕慶強（29歲）等3人均為大陸福建省人民，去年底加入以綽號「堅持」男子為首的詐騙集團當車手，由吳燈興為「車手頭」負責交付人頭帳戶金融卡給陳瑞開、闕慶強領取詐款，再收取2人提領的款項。闕男則每日可獲取人民幣1200元作為報酬。

去年12月18日3人以觀光名義入境台灣。同月19日，詐騙集團打電話給受害者佯稱親友欲向她借款，受害者誤信為真，並依指示匯款12萬元至指定帳戶。再由吳將存摺及金融卡轉交給闕男，由闕提領9萬9000元後，將其中2萬1000元轉帳給湯女（另案偵辦中）。

同月22日下午，闕慶強在台中市北區三民路的全家便利超商學友門市又盜領13萬9000元，卻因行跡可疑被警方逮捕，除了現金外，另查扣存摺5本、金融卡8張及林姓、鍾姓民眾國民身分證。而吳燈興、陳瑞開得知闕男被捕後，當天立即搭飛機返回中國大陸，檢方則依加重詐欺罪起訴闕男。

台中地院審理後，闕男坦承犯行，但辯稱沒有領到酬勞。法官認為，闕男價值觀偏差，造成社會信任感危機，但考量他坦承犯行，犯後態度不差，依加重詐欺罪判刑1年2月，台中地檢署不服判決上訴二審，台中高分院仍判刑1年2月，可再上訴三審。

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