獨／郭台銘聯手宋楚瑜「吸韓粉」！搶攻關鍵21％　當選組聯合內閣

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿、陳家祥／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》掌握最新消息，鴻海集團創辦人郭台銘定調在9月17日連署申請日的前一週宣布參選2020總統。在立法院部分，郭陣營評估，在台北市長柯文哲所組成的台灣民眾黨加入後，藍綠都不會過半，為了讓議事順利運作，郭台銘將以跨黨派總統的高度籌組聯合內閣，建立一個權責相符的政治生態。

郭台銘獨立參選 2020立法院藍綠恐不過半

依《總統副總統選舉罷免法》規定，總統候選人應由政黨推薦，或經由連署參選。擁有資格推薦候選人的政黨必須參與過最近一次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數之和，應達該次選舉有效票總和5%以上。

以此標準來看，國民黨、民進黨、親民黨與時代力量都符合資格；但柯文哲才剛成立台灣民眾黨，不符合推薦政黨資格，郭台銘並不期盼透過哪個政黨推薦，因為他就是要以「獨立參選人」的身份角逐2020，如此一來才能讓第三勢力有合縱連橫的運作空間。

郭台銘陣營幕僚表示，目前綜合內外部民調表示，約有21%選民看到有「草包」跟「菜包」選不下去，亦即如果只有藍綠對決，這些中間選民參與選舉的動力就減少了，因此席次分配可能也就歸向藍跟綠。

根據郭陣營分析，選民結構分配中，國民黨和民進黨約各佔30%至35%，剩下的30%至40%的中間選民就是郭台銘要爭取的，這次郭、柯聯盟出來，選舉熱度被炒高，就會催出中間選民出來投票，加上民眾黨若推出好的立委人選，也能增加中間選民出來投票的意願，讓立法院的生態不再只有藍綠。

郭台銘當選後組聯合內閣 台北市府經驗可借鏡

在研判2020年立法院有可能藍綠都不過半的情勢下，郭台銘以獨立身份參選，屆時將沒有政黨背景，考量在議事運作上會遇到的困難，有策士建議效仿歐洲國家，讓郭台銘以跨黨派總統的高度，吸納各方力籌組聯合內閣，建立權責相符的政治生態。

另一方面，柯陣營幕僚也表示，從歷次政黨民調來看，民眾黨的支持度已經是第三大黨，未來也會成為國會的關鍵少數，聯合內閣本來就有可能產生，因為執政要的是專業而不是政黨酬庸，「這部分確實我們也樂見其成」。

柯陣營認為，台北市就是聯合內閣成功的案例，有新黨籍的副市長、民進黨籍的局處長、國民黨籍的幕僚，「在柯文哲執政下，台北市就是實踐聯合內閣能夠執政的第一步」，也樂見未來不管是在中央或國會，大家可以跨黨派合作，因為最重要強調的是行政效率、清廉等就是國家治理。

宋楚瑜是經國先生真正傳人 郭台銘靠他吸納部分「韓粉」

至於有無可能跟親民黨主席宋楚瑜合作，據透露，目前這個策略也是郭陣營所期盼的，因為宋楚瑜能吸納一大部分「韓粉」。

郭陣營分析，韓粉之所以崇拜韓國瑜，是因為把韓國瑜視為「蔣經國第二」，但宋楚瑜曾經擔任過蔣經國秘書長達14年，早就被視為「小蔣經國」，2018年出版《蔣經國祕書報告》一書，也分享許多蔣經國與他之間的互動秘辛，因此要說蔣經國的接班人，宋楚瑜說第一沒人敢說第二。

郭陣營人士表示，郭台銘一直以來對於和小黨合作都持開放態度，為了要確保「柯粉」歸隊，在不分區名單的規劃上，郭台銘將推薦財經界人士給台灣民眾黨。

至於在區域立委部分，可以依照選區劃分，在艱困選區中，依照選區性質，若屬於泛藍的地域，就讓親民黨立委出戰，至於藍綠較不明顯的區域，就推台灣民眾黨立委，透過分進合擊的方式出擊。

▼親民黨黨主席宋楚瑜。（資料照／記者李毓康攝）