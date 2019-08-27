郭台銘APP連署行得通？　中選會：需附身分證影本

▲柯文哲、郭台銘、王金平。（圖／記者湯興漢攝）



記者徐政璿／台北報導

2020總統大選情勢詭譎！鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲三人合體箭在弦上，誓言要走出「台灣第三條路」。據了解，郭台銘陣營上週已著手媒體採購，籌備「連署APP」，將啟動募集總統參選連署書作業。中選會選務處長謝美玲27日受訪表示，連署書上須貼有連署人本人國民身分證正面影本，中選會在收件後會依照個案的情況，認定連署書是否符合規定。

據了解，由於「紙本連署」的作業形式太慢，財經界大老宣明智主動替郭台銘研製「手機連署APP」，將用科技的方式衝破百萬連署，屆時擅長空戰的柯文哲，及組織動員力強大的王金平，也將透過各自系統協助連署作業。

依《總統副總統選舉罷免法》規定，總統候選人應由政黨推薦，或經由連署參選。其中第22條明定，擁有資格推薦候選人的政黨必須參與過最近一次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數之和，應達該次選舉有效票總和5%以上。以此標準來看，國民黨、民進黨、親民黨與時代力量都符合資格。柯文哲才剛成立台灣民眾黨，不符合推薦政黨資格。

根據中選會所發布的時程，9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人；9月18日公告總統、副總統選舉被連署人。

至於連署人數的門檻，則須達最近一次立委選舉總人數的1.5%。根據中選會資料，2016年立委選舉全國選舉人數為1869萬2217人，以1.5%計算，需取得28萬348人的連署書，才能取得參選總統、副總統的資格。

在連署時程部分，謝美玲說，依據規定，總統、副總統選舉被連署人名單公告的次日起的45天內可展開連署，連署書送件截止日為11月2日，受理後不得補件，亦不能撤回。

針對郭台銘陣營擬用APP連署一事，謝美玲27日受訪表示，連署書上須貼有連署人本人國民身分證正面影本，若有偽造情事將剔除，中選會收件後會依照個案的情況，認定連署書是否符合規定。