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獨／郭台銘「獨立參選」票倉分析曝光　28.8%吸柯超韓直追英

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▲▼郭台銘陣營內部民調。（圖／記者徐政璿翻攝）

▲郭台銘陣營調和式民調。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平是否組成最強「第三勢力」引發藍綠陣營高度關注。根據郭台銘陣營所做的調和式民調顯示，若柯文哲不選，約有7成選票轉移給郭台銘，內部評估在郭柯兩人正式結盟後，若是在柯文哲擔任競選總顧問的情況下，至少還會再有1成柯粉加入，一旦高雄市長韓國瑜的民調再下滑，郭台銘就有望在三腳督取得大幅領先優勢。

根據郭台銘陣營截至8月27日的統計的最新調和式民調顯示，2020總統大選若是「四腳督」的情況下，蔡英文支持度30.8%、韓國瑜26.3%、郭台銘17.6%、柯文哲15.7%。

若進一步分析選票流向，柯文哲在四腳督（蔡、韓、郭、柯）的情況下擁有15.7%的支持度，如果柯文哲不選，選票有11.2%轉移給郭台銘（佔71%），1.3%轉移給蔡英文（佔8%），0.3%（佔2%）轉移給韓國瑜，其餘2.9%（佔19%）的民眾不願表態，顯見「郭柯聯盟」存在強大的潛在結合可能。

至於在三腳督（蔡、韓、郭）的情況下，郭台銘擁有28.8%支持度，如果郭台銘不選，選票有11.8%（佔41%）轉移給蔡英文，8.2%（佔29%）轉移給韓國瑜，8.8%（佔31%）民眾不表態，顯示若郭台銘不參選，選票並不會流到韓國瑜身上，反而多數「郭粉」將投給蔡英文。

郭陣營人士表示，郭台銘和柯文哲兩人結盟，可以吸引「不滿蔡英文」和「討厭韓國瑜」這兩股勢力，若郭台銘以「獨立身份」參選，再加上前立法院長王金平統合地方勢力，未來支持度還會再往上攀升。在分工規劃部分，柯文哲擔任競選團隊總顧問，王金平擔任競選團隊總幹事，至於競選總部主委人選，擬延攬一名綠營背景，且極具政治經驗的大將。

▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：郭台銘,2020,總統,王金平,郭台銘

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