獨／郭台銘內部民調：蔡英文35.2%勝韓國瑜　柯文哲出來也不會贏

▲郭台銘陣營內部民調。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平是否組成最強「第三勢力」引發藍綠陣營高度關注。根據郭台銘陣營所做的調和式民調顯示，2020總統大選若是藍綠對決，總統蔡英文獲得43.9%支持度，高雄市長韓國瑜則僅有34.8%，雙方差距高達9.1%。

調和式民調意指，除了自家內部民調之外，整合其他幾份外界公布之高信度民調，以統計學方法考量時間、離群質等，綜合樣本進行權值調整得出最終的高信度民調數據。永齡基金會顧問高虹安27日也在「雲端最前線」節目中公布此份民調。

根據郭台銘陣營截至8月27日統計的最新調和式民調顯示，2020總統大選若是藍綠對決，蔡英文獲得43.9%支持度，韓國瑜則僅有34.8%。不過，國民黨若是將總統參選人換成郭台銘，蔡英文的支持度下滑至38.9%，郭台銘的支持度則有39.3%，顯示郭台銘確有實力能擊敗蔡英文。

至於2020大選若形成三腳督的戰況，蔡英文支持度32.1%、郭台銘+柯文哲28.8%、國民黨總統參選人韓國瑜26.6%。「郭台銘+柯文哲」的組合換成若只有郭台銘出戰，蔡英文支持度33.5%、韓國瑜26.9%、郭台銘25.8%。

在四腳督的情況下，蔡英文支持度30.8%、韓國瑜26.3%、郭台銘17.6%、柯文哲15.7%。



此外，值得注意的是，根據國民黨7月15日的初選民調結果，韓國瑜支持度高達47.7%、蔡英文15.8%、柯文哲18%。不過，郭陣營的調和式民調顯示，蔡英文支持度逆轉勝達35.2%、韓國瑜爆量下跌至28.3%、柯文哲23.3%仍墊底。

根據中選會今年3月所發布的訊息，9月13日至9月17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人；9月18日公告總統、副總統選舉被連署人。據了解，郭台銘將在9月17日的前一週宣布參選，並透過APP的方式加強連署效率。

對於郭台銘是否脫黨參選？郭台銘辦公室27日上午回應，讓中華民國贏、幫助國民黨重振黨魂及為人民找到經濟上的出路是郭台銘先生一路走來不變的使命，因此在這個前提下，如何能使台灣2300萬人過更好的未來才是他主要考量的重點，脫黨與否根本是不存在的議題。



