　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南鯤鯓代天府祕書李國殿，將展示他的書法、篆刻、攝影三絕作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南鯤鯓代天府祕書李國殿，將展示他的書法、篆刻、攝影三絕作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府現任祕書李國殿，餘閒喜好藝術，集書法、篆刻、攝影三絕於一身，將於8月30日起至10月20日，在南鯤鯓廟「鯤瀛文化藝術館」舉辦「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」，歡迎各界雅好人士及信徒民眾踴躍蒞臨參觀。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南鯤鯓代天府祕書李國殿，1977年進入大廟服務迄今42年，由基層做起，服務普羅信徒大眾，盡心竭慮，口碑載道；終有功德圓滿，步入高峰碩果階段，其一生本於「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」，他所喜好的書法、篆刻、攝影藝術曾多次個別入選全省美展，書法榮獲台灣區國語文競賽第3名，攝影榮獲第54屆中國文藝獎，中國攝影學會博學會士、英國皇家攝影碩學會士等榮銜，更應邀台北、新北市、台中、高雄、台南、屏東縣市文化中心多處舉辦攝影個展。

▲南鯤鯓代天府祕書李國殿，將展示他的書法、篆刻、攝影三絕作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李國殿秘書待人耿直熱情誠懇，任事全心積極負責，交遊人脈廣闊，富有不同凡響的藝術涵養與宏觀大氣魄的理念，為廟方總幹事侯賢遜得力助手，一手策畫宗教文化結合寺廟發展，邀請國內一流著名書畫大師舉辦個展，也為廟方爭取典藏許多巨幅傑作，徵集名家楹聯墨寶等等，注入無限寶貴文化讓國家級的南鯤鯓代天府更豐富其宗教內涵的文化元素。讓各地到此參訪、進香的信徒遊客，同時也能有高水準的藝術文化饗宴。

「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」作者李國殿，其展出的書法豪情翰墨，隨興浪漫。自述從1980年起勤習書法，遍臨唐楷、魏碑、漢隸各家名碑帖，更上溯甲骨文、金文、小篆，而後出入行草諸帖，儘管客氣自稱「沒有專精」，卻已契合鄭板橋所言：「十分學七要拋三，各有靈苗各自探」的道理，伊掌握各種書體的「筆勢、氣韻、架構」等，根基穩固之後，跳脫傳統窠臼氛圍，縱筆隨興，散發個人瀟灑不羈的稟賦，浪漫書風，嫻熟筆法，氣勢雍容和穆，跌宕生姿，已營造出自我獨特的書法藝術風格。

平常於工作時間喜歡居於幕後擔任重要推手的李國殿，而今總算出現台前，親自將書法、篆刻、攝影等藝林三絕之卓然成就，繼3年前在鯤瀛文化藝術館舉辦荷花攝影展後，再加入書法與篆刻2大項目，統稱為「閒遊藝林—李國殿書法、篆刻、攝影展」，然而與其謙稱「閒遊」，其實已達「優游」或「游刃有餘」之境，於南鯤鯓代天府鯤瀛文化藝術館發表展出，歡迎各界蒞臨參觀。

ET快訊
林書豪傳稅後「300萬美元」簽CBA北京　創歷史外援、本土最
YouTuber拍「韓國瑜政績懶人包」！180秒神招高級諷刺
她喝下白濁開水昏迷！醒來只剩內褲…醫再曝真相：有2男DNA

關鍵字：李國殿,書法,篆刻,攝影,南鯤鯓,代天府

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

環保署長體驗台南T-Bike　低碳旅遊健康環保

嘉義失智翁只穿底褲倒臥工寮　警方及時找到人送醫

芳苑肉鴨中標感染禽流感　動防所消毒撲殺444隻 　

台南市議長郭信良　受邀擔任小英競選總部台南後援總會長

拚暖冬讓旅客有感　嘉楠風華酒店買一送一千元有找

全面拚勝利！　國民黨台南市黨部建請黨中央提名洪秀柱參選立委

民眾欲匯款150萬元卻一問三不知　行員機警成功阻詐

「柚香柚甜」　大斗六文旦節8/31熱鬧登場

屏科大「赤子洄家」　打造萬巒赤山社區不老舞團

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

環保署長體驗台南T-Bike　低碳旅遊健康環保

嘉義失智翁只穿底褲倒臥工寮　警方及時找到人送醫

芳苑肉鴨中標感染禽流感　動防所消毒撲殺444隻 　

台南市議長郭信良　受邀擔任小英競選總部台南後援總會長

拚暖冬讓旅客有感　嘉楠風華酒店買一送一千元有找

全面拚勝利！　國民黨台南市黨部建請黨中央提名洪秀柱參選立委

民眾欲匯款150萬元卻一問三不知　行員機警成功阻詐

「柚香柚甜」　大斗六文旦節8/31熱鬧登場

屏科大「赤子洄家」　打造萬巒赤山社區不老舞團

和孫可芳感情「分分合合」　劉冠廷嘆：對人生有很多疑問

殺警犯藏「響尾蛇」突擊步槍！黑市價200萬...露營場變軍火庫開轟討債

玉山銀副總強迫員工交健保卡詐領健保費　金管會：7月中接獲檢舉

閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

金融業導入RPA　機器人收帳可縮短八成的時間

「窮縣」平均薪資高過3都！引進280家企業設廠　投資逾8031億元

限量10萬組！月租費11元還不用綁約　到超商辦門號只要1小時

貴賓自動趴下綁頭髮！　「雜亂雜毛→貴族旁分」：有水嗎？

林書豪傳稅後300萬美元簽CBA北京　將創歷史外援、本土最高薪

人生最後階段更舒服！「鐳223」治療攝護腺癌骨轉移更給力

地方熱門新聞

眼鏡蛇掛水龍頭　台南網友：來這..

韓國瑜帶李佳芬看電影　學生喊「..

女童看病太吵！狠父打巴掌威脅閉..

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」..

台東漂流木撿拾開始　民眾依規定..

東北角驚見藍環章魚　可毒死26..

配合產線整併　定穎電子解僱42..

日青年單車環島碰「白鹿」　警張..

台南先進大眾運輸系統發展前景論..

國發會支持　桃園捷運三鶯延伸八..

長榮中學財務危機　議員要陳宗彥..

神蹟！供品35秒掃光　大家滿載..

國民黨台南市黨部建請提名洪秀柱..

環保業務交流守護全國土壤及地下..

更多熱門

相關新聞

鐵漢房仲業績創全國第一　秘密武器竟是「文房四寶」？

寫著一手好毛筆字的胡昇穎，在信義房屋已有18年的資歷，小時候受到父親的薰陶，對書法產生濃厚的興趣，從小就學習書法並參加國內外比賽，造就他現在將這項興趣融入社區服務當中，定時到社區中免費教社區住戶寫書法，不僅讓他可以將信義房屋的服務精神傳遞出去，也能將傳統中國書法藝術得以傳承。

48年前拍下小琉球女孩　照片PO臉書社團找到她

毒章魚放臉上　蠢妹送醫得痛數月

閃燈1秒惹毛韓國瑜　還有拜拜站他前面

蕭文彬墨荷攝影登場

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

郭台銘確定參選　9月啟動連署

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

俄羅斯原作者：繪3隻石虎送台灣

姪子友帶2物上香！曝他輕生原因　顏清標秒放聲痛哭

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

人妻激戰「大鵰」11次喊：比老公長　檢測量認證

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面