閒遊藝林李國殿書法篆刻攝影展　8月底南鯤鯓代天府登場

▲南鯤鯓代天府祕書李國殿，將展示他的書法、篆刻、攝影三絕作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府現任祕書李國殿，餘閒喜好藝術，集書法、篆刻、攝影三絕於一身，將於8月30日起至10月20日，在南鯤鯓廟「鯤瀛文化藝術館」舉辦「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」，歡迎各界雅好人士及信徒民眾踴躍蒞臨參觀。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南鯤鯓代天府祕書李國殿，1977年進入大廟服務迄今42年，由基層做起，服務普羅信徒大眾，盡心竭慮，口碑載道；終有功德圓滿，步入高峰碩果階段，其一生本於「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」，他所喜好的書法、篆刻、攝影藝術曾多次個別入選全省美展，書法榮獲台灣區國語文競賽第3名，攝影榮獲第54屆中國文藝獎，中國攝影學會博學會士、英國皇家攝影碩學會士等榮銜，更應邀台北、新北市、台中、高雄、台南、屏東縣市文化中心多處舉辦攝影個展。

李國殿秘書待人耿直熱情誠懇，任事全心積極負責，交遊人脈廣闊，富有不同凡響的藝術涵養與宏觀大氣魄的理念，為廟方總幹事侯賢遜得力助手，一手策畫宗教文化結合寺廟發展，邀請國內一流著名書畫大師舉辦個展，也為廟方爭取典藏許多巨幅傑作，徵集名家楹聯墨寶等等，注入無限寶貴文化讓國家級的南鯤鯓代天府更豐富其宗教內涵的文化元素。讓各地到此參訪、進香的信徒遊客，同時也能有高水準的藝術文化饗宴。

「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」作者李國殿，其展出的書法豪情翰墨，隨興浪漫。自述從1980年起勤習書法，遍臨唐楷、魏碑、漢隸各家名碑帖，更上溯甲骨文、金文、小篆，而後出入行草諸帖，儘管客氣自稱「沒有專精」，卻已契合鄭板橋所言：「十分學七要拋三，各有靈苗各自探」的道理，伊掌握各種書體的「筆勢、氣韻、架構」等，根基穩固之後，跳脫傳統窠臼氛圍，縱筆隨興，散發個人瀟灑不羈的稟賦，浪漫書風，嫻熟筆法，氣勢雍容和穆，跌宕生姿，已營造出自我獨特的書法藝術風格。

平常於工作時間喜歡居於幕後擔任重要推手的李國殿，而今總算出現台前，親自將書法、篆刻、攝影等藝林三絕之卓然成就，繼3年前在鯤瀛文化藝術館舉辦荷花攝影展後，再加入書法與篆刻2大項目，統稱為「閒遊藝林—李國殿書法、篆刻、攝影展」，然而與其謙稱「閒遊」，其實已達「優游」或「游刃有餘」之境，於南鯤鯓代天府鯤瀛文化藝術館發表展出，歡迎各界蒞臨參觀。