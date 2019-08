毒章魚放臉上…蠢妹任觸角爬行咧嘴笑　2天後送醫「要連痛好幾個月」

記者林瑩真/綜合外電報島

跟不了解的生物拍照都要小心!美國華盛頓(Washington)一名女子為了贏得攝影大賽的冠軍,竟把有毒的章魚放在自己臉上後拍照,但是冠軍沒有拿到,她卻因為嚴重疼痛出血送醫。

綜合外媒報導,傑米比斯切利亞(Jamie Bisceglia)認為,冒險與有毒的章魚合照能夠幫助她贏得一個在英國德比郡(Derbyshire)的攝影大賽冠軍。於是,她將毒章魚放在臉上,任由章魚的觸角在臉上爬行,她則展開大大笑容,就這樣拍下照片。

Jamie Bisceglia learned a valuable lesson about putting a live octopus on her face. Don't! Coming up at 5p on @KIRO7Seattle how a fun picture turned into a painful and dangerous experience. pic.twitter.com/SUf40lx6MF