獨／ 閃光燈惹毛韓國瑜原因曝光　拜拜時「這件事」也讓他動怒

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獨／ 閃光燈惹毛韓國瑜原因曝光　拜拜時「站前面」也讓他動怒

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▲▼韓國瑜出席「開薪回高雄、預見薪未來」徵才活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼韓國瑜出席「開薪回高雄、預見薪未來」徵才活動。（圖／記者李毓康攝）

記者吳奕靖、李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜在出席表揚108年父親楷模大會結束後，就在接受媒體聯訪時，明顯一臉不高興，回答問題時口氣也略顯怒意，而且大多簡單回應幾句話就快閃離去，記者追了上去，韓國瑜只丟下一句話「眼睛被閃光燈弄得很不舒服」，原來惹毛韓國瑜的原因就是「閃光燈」。

其實韓國瑜被閃光燈弄到發脾氣也不是第一次，早在上個月27日前往台北參加「北漂青年招商」活動時，也有類似的情況，當時韓國瑜一現身，現場閃光燈閃個不停，看到這個情況，韓國瑜先是閃避，但是旁邊的攝影記者還是追近靠了過去讓他說「那個光講了嘛，拜託嘛，拜託好不好。」 閃光燈閃的韓國瑜眼睛睜不開，他難得動怒。

閃光燈為何會讓韓國瑜生氣，根據可靠消息來源指出，韓國瑜認為閃光燈的燈光應該是向上，而不是對他的臉部來閃，當快門按下，閃光燈的強光一直閃爍，讓他的眼睛很不舒服，畢竟他也是略有歲數的人，這樣的舉動讓他覺得很沒有禮貌，所以市府專屬攝影官都知道這個「眉角」，閃光燈都會往上。

▲▼韓國瑜出席108年父親節暨第45屆模範父親表揚活動。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜出席108年父親節暨第45屆模範父親表揚活動。（圖／記者賴君欣攝）

另外還有一件事也會瞬間讓韓國瑜動怒，他也覺得自己在廟宇參拜的時候，攝影記者應該站在兩側，並不是站在他的前方，因為韓國瑜對於神明非常尊敬，上香彎腰中間不應該多了「攝影記者」，這樣才能顯示對神明的尊重。但是不諱言，韓國瑜對記者一向都是相當尊重親切，鮮少會有對記者有動怒，「閃光燈」一秒惹怒韓國瑜兩次，可見他真的很在意。

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關鍵字：韓國瑜,攝影,閃光燈,徵才,眼睛,北漂,拜拜

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