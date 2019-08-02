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蕭文彬墨荷攝影　佛光山南台別院登場

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▲佛光山南台別院佛光緣美術館舉辦蕭文彬攝影個展「墨荷」，蕭文彬親自說明創作理念。（圖／記者林悅翻攝）

▲佛光山南台別院佛光緣美術館舉辦蕭文彬攝影個展「墨荷」，蕭文彬親自說明創作理念。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

佛光山南台別院佛光緣美術館舉辦蕭文彬攝影個展「墨荷」，蕭文彬從事攝影藝術已有數十年經驗，有相當豐富的參展經歷，是台南地區知名的攝影家之一，本次展覽以黑白影像表現蓮花的多樣風貌，有別於一般習慣以彩色影像再現實際的蓮花外觀，期許更能呈現蓮花所象徵的精神內涵。

展出藝術家蕭文彬表示，藝術十分主觀，但他定位自己是平實的紀錄者，只不過他用的記錄工具是相機。觀念藝術是以觀念表達為主要內容來創作藝術，所以可以超越表現媒材的侷限。他嘗試將他所想要表達的觀念融入山光水影裡的蓮花，以黑白灰階的表現形式呈現，他很感謝生命中有許多良師益友，提醒他充實人文涵養，脫離匠氣的技術表現。

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佛光緣美術館台南館輔導法師知天法師表示，荷花也就是蓮花，在佛教界有特殊含意。蓮花出生於池塘的汙泥中，就如在這堪忍的娑婆世界裡有很多事物會污染我們的身心，如功名、富貴、錢財等會為我們帶來苦惱。若我們能像攝影中的蓮花一樣，身處於骯髒濁穢的汙泥中，出淤泥而不染，人生就會安然自在了。

蕭文彬，1956年生，從銀鹽膠捲底片時代就沉浸攝影藝術至今，數十年來透過鏡頭探索現實世界裡的藝術元素。為追求精進藝術涵養，就讀美國德州大學達拉斯分校藝術與人文學院，也曾獲美國紐約的現代藝術博物館線上課程“Seeing Through Photographs”結業認證。多年來的攝影創作，屢獲專業同儕的肯定。較重要的參展經歷有2014年首屆CAPA國際攝影沙龍，2013年第三屆PSTC台中攝影藝術展。他目前是台南市攝影學會博學會士、中華南群攝影學會博學會士。過去曾在遠東科技大學開設攝影通識課程，現在則是佛光山人間大學台南分校的數位攝影課程講師。

本次展覽名稱「墨荷」，取自他過去參加台中攝影藝術展的一幀作品名稱。相對於一般大眾所熟悉的彩色相片，以及今日手機攝影科技一日千里，蕭文彬更鍾情於傳統的黑白影像。以各種濃淡深淺的灰階呈現，轉換取代繽紛絢麗的色彩；黑白影象的迷人之處正在轉化繁複和混雜，成為簡潔和純粹。

蕭文彬這次展覽的作品全是以黑白影像拍攝蓮花的各種面貌姿態，提供觀賞者一種簡潔純粹的賞蓮經驗，期許讓觀賞者能更深入看見蓮花所代表的內在精神。展期至9月8日，每週二至週日上午10時至晚上8時，於佛光山南台別院五樓的佛光緣美術館展出，歡迎大家蒞臨參觀。

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關鍵字：蕭文彬,墨荷,攝影,佛光山,南台別院

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