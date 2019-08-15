攝影人48年前拍下「小琉球女孩」　照片PO臉書社團找到她

▲攝影人鐘清溪48年前在小琉球拍到的小女孩，透過網路順利找到人。（圖／鐘清溪提供）

記者李忠憲／彰化報導

一張小琉球老照片，卻牽起48年前的回憶與人情味！資深攝影愛好者鐘清溪，整理當年當海軍陸戰隊駐守小琉球海防所拍老照片。他突發奇想，透過臉書竟在日前找到當時拍下的可愛小女孩，已成當地早餐店老闆娘，在重返小琉球時相見歡，鐘清溪也送上許多老照片給當地鄉公所，盼將這些歷史紀錄永傳下去。

在鹿港經營「清溪照相館的」的鐘清溪，已有50年的攝影經驗，並經常受邀舉行攝影展。他日前整理老照片時，找出許多1971年在小琉球當海軍陸戰隊海防拍下的珍貴照片，其中，有一張頭戴斗笠模樣可愛，綁著小辮子的小女孩照片，讓他回憶起當年的情景。

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▲鐘清溪找到48年前在小琉球拍到的小女孩，已成早餐店闆娘。（圖／鐘清溪提供）

已經當阿公的他，心想這位小女孩不知現在在哪，突發奇想將照片放上臉書社團「小琉球聯盟」，並撰寫尋人啟事，希望網友幫忙找到這位小女孩。果然網路力量大，不久就傳出好消息，這位小女孩本名是陳素英，已是55歲的阿嬤，同時在當地經營一家早餐店。

鐘清溪說，他立刻透過臉書與陳素英聯絡上，並決定來個重返小琉球之旅，見到陳素英時，2人都十分開心，陳看到自己有史以來最早的彩色照片，更是莫名感動。這也是鍾當兵後首次再踏上小琉球，讓他回憶湧現。

▲▼鐘清溪回到小琉球，找尋當年點滴。（圖／鐘清溪提供）

他表示，台灣在1971年才開始有彩色底片，他因為喜愛攝影，拍了許多當年的小琉球風景照，包括白沙港、烏鬼洞、海仔口漁村，但當地根本沒有沖洗店，只能帶回台灣處理。因為照片太過珍貴，他此行也被小琉球鄉長陳國在約見，他也贈送許多老照片給鄉公所，供他們珍藏。

對於網路能找到4、50年前的影中人，鐘清溪感到不可思議，他說，在孫子教導下，他才開始認識網路，如今讓他重新踏上小琉球，與影中人話當年，更認識許多好朋友，讓他覺得網路力量真的很強大。

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