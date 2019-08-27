跟印尼水力電工程師切磋、在泰國教中文　中原大學推新南向實習

▲中原大學應華系學生魏以佳(圖中)將繪畫融入華語文教學，增加孩童學習興趣。（圖／中原大學提供）

記者崔至雲／台北報導

為鼓勵學生踏出校園開拓國際視野，中原大學推動新南向地區實習。中原大學舉例，應華系學生深入泰國偏鄉小學，以華語文教學專長散播中華文化的種子；電機系學生則到印尼Inalum水力電廠實習，增加實務經驗。中原大學指出，校方鼓勵學生運用專業與知識造福人群，學生實習與服務場域延伸至海外，也將台灣學子豐沛的活力與專業帶往世界各地。

中原大學應用華語文學系學生利用暑假到東南亞國家，提供中小學華語文教學服務，為將來成為獨當一面的華語教師預做準備。今年暑假在泰國待了一個半月的應華系大四學生魏以佳，實習學校包括位於曼谷市郊的崇聖國小以及東北偏鄉的扮展國小。魏以佳表示，實習期間早上備課、下午教學，除了基本教學方式外，更重要的是設計教學遊戲與活動，用比較活潑、有趣的方式帶領孩子們學習中文。

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▲電機系老師李俊耀（圖中）帶領學生至印尼水力電廠進行為期一個月的實習。（圖／中原大學提供）



中原輔修商設系的魏以佳說，她喜歡畫圖，便帶著學生用畫畫來學中文。在教水果主題時，她向孩子們解說「西瓜」的「瓜」字就像西瓜上的紋路，孩子們畫著水果、唸幾次詞一邊練習寫漢字，認真的模樣讓她永遠難忘。「對他們來說，或許只是學習中微不足道的小嘗試，但對我來說，好像實驗了人生某種可能性。」魏以佳很開心自己能將興趣、專長與實務結合，還幫助了更多小朋友。

▲▼中原大學應華系學生在泰文老師張君松（前排中）帶領下，至泰國東北村莊教居民華語文。（圖／中原大學提供）





電機工程學系3位學生則在老師李俊耀帶領下至印尼Inalum水力電廠實習一個月，過程中學生熟悉廠務規劃、流程及一些簡單設備的操作，並運用出國前所製作的軟體與其工程師切磋交流。李俊耀表示，海外實習讓學生有機會接觸不同的國家文化，對增進學生個人視野與未來職涯有很大的幫助。

▲中原大學應華系學生前往泰國小學實習，增加華語文教學的實務經驗。（圖／中原大學提供）



電機系大四學生沈文豪表示，在參與Inalum水力電廠工程部門的例行維修中，使他們更了解水力發電機組的構造及運作方式，並透過量測設備擷取發電機及變壓器之電流訊號，學習電機設備故障診斷之技術。「在這次實習，我們學習到許多課本以外的知識，也體驗了印尼的辦公室文化，這些難得的經驗，讓我們未來在職場上可以更有自信。」



