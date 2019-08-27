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醉漢持鋸刀揮舞遭警壓制昏迷...2天後不治！　家屬攔鄭文燦陳情

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▲桃園市游姓男子上週因酒醉持刀揮舞，遭員警壓制時昏迷，送醫後不治，家屬27日向市長鄭文燦陳情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市游姓男子上週因酒醉持刀揮舞，遭員警壓制時昏迷，送醫後不治，家屬27日向市長鄭文燦陳情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子本月20日深夜在蘆竹區與女友吃宵夜後，突然口角並持鋸刀揮舞，警方趕抵遭游男拒捕還揮拳攻擊，員警壓制時游男突然昏迷，經送醫急救仍於2天後不治，檢警23日解剖釐清死因，游男家屬對於初步相驗死因「不詳」無法接受，27日向市長鄭文燦遞交陳情書，鄭當場允諾會請市警局查明真相，會給家屬一個交代。

蘆竹警方指出，37歲的游姓男子本月20日深夜與女友在光明路一家海產店吃宵夜，但2人卻突然起口角，游男一時情緒失控，拿起餐廳內鋸刀揮舞，客人走避同時打電話報警。

員警到場處理，游男一度揮拳攻擊員警，員警聯手壓制在地，游男極力掙扎卻突然深陷昏迷，員警緊急通知消防隊送醫急救，過程中游男一度失去呼吸心跳，經送醫急救後，仍於22日晚間宣告不治；檢警23日解剖釐清游男死因，法醫相驗解剖初步結果死因「不詳」，需待進一步化驗報告出爐才能確認死因，但游男家屬無法接受，質疑警方執法過當。

▲桃園市長鄭文燦27日接獲游姓男子家屬陳情，仔細閱讀陳情書內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦27日接獲游姓男子家屬陳情，仔細閱讀陳情書內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

游男家屬趁市長鄭文燦在大園區主持埔心溪護岸竣工典禮後遞交陳情書，內容為「游男是家中獨子，當天晚上心情不好喝酒與人衝突，警察處理將他兒子壓制在地上銬，直到消防接手已呈現OHCA延誤CPR黃金救援時間，醫院急救後宣告兒子死亡，家屬卻不知主要死因，他兒子沒有病史，昨天相驗死因卻是「不詳」，家屬強烈認為警察執勤過當、警察壓制過程置人死地、質疑壓制作業過程不需確認生命跡象？「唯一兒子死在警察膝下」，家屬請市長主持公道，給家屬一個真相。」

鄭文燦接下陳情書後承諾，會請市警局查明游男真正死因，還給家屬一個公道；市議員郭麗華也認為，大家都不願見發生不幸，警方應釐清執勤過程真相外，也應負起道義責任。

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關鍵字：醉漢,持刀拒捕,警方壓制,昏迷致死,家屬質疑,陳情

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