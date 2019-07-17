喝醉躺路邊！他爆怒吼警察「X你老師」再揮拳...挨告裝傻：我不記得了

▲一名郭姓男子喝醉倒路邊，竟還對前來處理的員警揮拳。（示意圖／記者鄒鎮宇攝）

地方中心／高雄報導

高雄市一名郭姓男子1月間酒後躺在路邊，民權派出所員警獲報後，趕緊到場處理，基於避免危險情況發生，2名員警好心問他個人基本資料，沒想到郭男竟然口出惡言，大罵員警「X你老師」、「X雞巴」，還揮拳毆打員警。雖然郭男事後表示自己全忘記了，但法院仍判他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，可上訴。

根據判決書，郭姓男子1月12日晚間23時20分許，酒後倒臥在苓雅區苓雅一路與福建街口路邊，民權路派出所林姓、黃姓員警獲報後到場處理，為了避免急迫危險的情況發生，2名員警趕緊詢問郭男個人基本資料、有無家屬及住處等資料，要協助他回家。

沒想到郭男此時竟對著依法執行職務的2名員警先是大罵「X你老師」、「X雞巴」等髒話侮辱員警，隨後更徒手毆打林姓員警，還往林警的腹部揮拳，導致對方受有雙手擦傷、右膝挫傷、腹部挫傷等傷勢。

事後郭男矢口否認有任何侮辱公務員、妨害公務、傷害等犯行，還辯稱，「我沒有罵警員，我不記得有用拳頭攻擊警員」；但警方密錄器影像卻狠狠的打臉郭男，法官最後依傷害罪判郭男有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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