桃園醉男暴走狂揮鋸刀！警到場壓制…「心跳突停」急救2天不治亡

▲游姓男子20日深夜在蘆竹區酒後疑與女友爭吵後抓狂揮刀，警方前往處理時卻發生拉扯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市游姓男子本月20日深夜與女友在蘆竹區一家海產店吃宵夜，但酒後情緒失控發生爭執，游男暴走抓起店內鋸刀向客人揮舞。警方獲報趕來處理，但游男持刀拒捕還向員警揮拳攻擊，隨後即倒地昏迷，員警立刻將他送醫急救；期間游男一度心跳停止，經醫護人員急救2天仍宣告不治，檢警23日完成解剖，死因仍待進一步調查釐清。

蘆竹警方指出，37歲的游姓男子20日深夜10時30分，在蘆竹區光明路一家海產店與女友吃宵夜，但後來不知何故與女友口角，游男在店內拿起鋸刀揮舞，一度逼向女友，其他客人紛紛走避，蘆竹分局據報後派員到場處理。

▲桃園市游姓男子20日深夜向員警揮舞的鋸刀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

酒醉的游男見員警到場，持鋸刀向警員揮舞且拒捕，員警勸說後，游男將鋸刀扔在一旁，但仍情緒激動向員警怒吼，甚至揮拳攻擊，2名員警合力將游男制伏在地，體型壯碩逼近百公斤體重的游男極力掙扎，造成雙手與腿部多處擦傷，員警制伏游男後，卻發現他突然像是力氣放盡般一動也不動、陷入昏迷，立即通知救護人員到場送醫急救，送醫途中游男一度沒有呼吸心跳。

桃園市消防局說，救護人員到場後發現游男已呈現昏迷且OHCA（到院前已無呼吸心跳）狀態，游男手腕與腳指有擦傷，立即實施CPR與相關救護處置，送往桃園敏盛醫院急救。醫護人員為游男抽血酒測，酒測值高達1.285Mg/L，經搶救恢復呼吸，但昏迷指數只有3，轉入加護病房急救，但病情惡化延至22日晚間7時宣告不治，檢警於23日完成解剖相驗，至於真正死因仍待驗屍報告出爐釐清。

►戀愛老司機：重點是眼神

【更多新聞】

►持刀闖特戰營區企圖搶槍 爛醉男酒醒忙道歉：不知為何搭小黃來...

►女友劈腿還騙積蓄 男貼文影射「姓氏洩底」挨告

►騎士自摔落地「高跪姿」超完美 網驚嘆：還以為要求婚...