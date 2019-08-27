持刀闖特戰營區企圖搶槍　爛醉男酒醒忙道歉：不知為何搭小黃來...

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子26日深夜搭乘計程車經過陸軍武漢營區，見有官兵進出營門口，李男下車尾隨官兵欲闖入營區，哨兵察覺詢問，滿身酒味的李男與哨兵起口角，突持預藏水果刀要搶哨兵步槍，哨兵會同值星官將李男聯手制伏，送交隨後趕來的警方偵辦；27日上午，李男酒醒後才知道自己闖下大禍，不斷的說抱歉但已於事無補，警方將李男依強盜未遂罪嫌移送地檢署偵辦。

▲桃園市李姓男子26日深夜尾隨官兵欲進入武漢營區，在大門口企圖搶槍遭哨兵機警制伏。（圖／翻攝自google街景）

▲26日深夜涉嫌持刀闖入營區的李姓男子，經警方偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，這名年約40歲上下的李姓男子，26日晚間11時許搭乘計程車經過龍潭鄉中興路上的武漢營區大門口，李下車後尾隨收假回營的官兵欲進入營區，但被哨兵攔下詢問，滿身酒味的李男徒持預藏水果刀要搶哨兵步槍，雙方發生拉扯，陳姓哨長與值星官聯手將李男制伏在地，並報警處理。

龍潭警分局中興派出所立即派員趕來處理，發現李男混身酒味，經酒測後酒測值逼近每毫升0.9公克，幾乎已達糜醉狀態，李男被帶回派出所後卻呼呼大睡，27日上午酒醒後才知道自己闖下大禍，直向警方與軍方道歉。

▲26日深夜涉嫌持刀闖入營區的李姓男子，警方偵訊後依強盜未遂罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方透露，李男並非龍潭本地人，26日晚間到龍潭找友人，晚間餐敘時有喝酒，但不知道為何會乘坐計程車來到武漢營區，警方訊後將以強盜未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

陸軍航空特戰指揮部指肯定此次營門口衛哨兵善盡職責，緊急應變處置得宜，有效防範營區安全危安事件，航特部將予以公開表揚議獎，另將持恆加強營區門禁管制與衛哨執勤應變能力訓練，確保營區安全。

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