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公園玩躲貓貓…6歲男童「遭醉漢踹頭」嚇哭！網曝：那裡一堆怪人

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▲▼醉漢出沒北峰公園踢傷男童。（圖／翻攝自Google map）

▲醉漢出沒北峰公園，竟出腳踹傷6歲男童。（圖／翻攝自Google map）

記者孫于珊／新北報導

新北市汐止區16日下午約4時30分，一名阿嬤帶6歲寶貝男孫到北峰公園散步、玩躲貓貓，突然有一名40多歲的陌生男子靠近，手持酒瓶將他們攔下，還動腳踹男童，令男童痛得放聲大哭，阿嬤則心痛又氣憤地大聲喝止，並與醉漢爭執，附近民眾見狀後也上前查看並報警。不過警方到場時，醉漢已落跑，家長帶男童就醫驗傷後，決定提告！

據了解，阿嬤向到場員警表示，要先帶孫子去醫院治療，於是留下資料後，就先行離去。警方則調閱周邊監視器，目前已鎖定2至3名犯嫌，並於17日中午與男童家屬連繫後，約晚間到派出所作筆錄，並指認犯嫌正式提出傷害告訴，全案將朝刑法《傷害罪》及《社會秩序維護法》依法究辦。同時社后派出所也將派員多加巡視北峰公園。

▲▼醉漢出沒北峰公園。（圖／翻攝臉書《汐止集團》）

▲男童母親PO文提醒到北峰公園時要多注意。（圖／翻攝臉書《汐止集團》）

男童母親事後也在臉書《汐止集團》PO文稱，她的小孩被醉漢踹頭、踢臉頰、手、腳等部位多下，提醒家長們多留意北峰公園的「奇怪」男子！

網友對此表示「誇張」、「恐怖」，直批「打小孩真的王八蛋！」甚至留言這並非首次，「根據常去公園的鄰居說，那個人不是第一次在公園打人」、「那個公園真的一堆怪人！除了有一堆抽煙喝酒的人，上次還看到一名中年人在打手槍！」還有人在公園吃檳榔和製造垃圾，讓民眾感嘆「真是一個無法放心讓小孩子玩，又相當髒亂的公園」。

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關鍵字：醉漢,北峰公園,汐止,踢踹,怪人

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