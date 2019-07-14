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醉漢問「有沒有看到我朋友」　警勸早點回家…竟遭5人圍毆

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記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子酒後找不到同行朋友，向路邊執勤警員詢問「有沒有看到我朋友」，警員好意相勸「早點回家」，男子感覺受辱，夥同4名朋友對警員咆哮還動手毆警，造成他右肩拉傷，手肘、手指擦挫傷，隨後警方出動快打部隊，將5人逮捕帶回偵訊，訊後依傷害、妨害公務等罪移送偵辦。

▲▼醉漢夥同好友圍毆警員，遭支援警力壓制逮捕，依妨害公務、傷害罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲醉漢夥同好友圍毆警員，遭支援警力壓制逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼柯姓警員右肩拉傷，手肘、手指擦挫傷 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼醉漢夥同好友圍毆警員，遭支援警力壓制逮捕，依妨害公務、傷害罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

13日晚間11時許，王姓男子（31歲）與4名友人到新北市新莊區民安路一間KTV唱歌飲酒，酒後眾人相繼各自返家，王男尾隨跟出，卻不見4名友人，剛好看到執勤的柯姓警員，於是帶著酒意上前詢問。

「你有看到我朋友出來嗎？」，柯姓警員見王男喝得醉醺醺，好言相勸「沒有看到，你早點回家比較好」，王男當下覺得受辱，氣憤離開；王男隨後找到4名友人抱怨警員不給面子，洗他臉，5人立刻返回現場。

王男等5人見柯姓警員還在路旁站崗，於是向前理論，對警咆哮嗆聲，其中一名胡姓男子（31歲）直接先動手毆打柯員，其他人也加入圍毆，柯員趁隙呼叫支援，警方出動23名快打部隊到場，5人見大批警力仍不減囂張，持續辱罵。警方以優勢警力將5人壓制逮捕帶回偵訊，整個衝突造成柯姓警員右肩拉傷，手肘、手指擦挫傷，警方表示公權力不容遭到挑戰，訊後依妨害公務及傷害罪將5人移送法辦。

▼新北市警察局長慰問受傷警員。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼醉漢夥同好友圍毆警員，遭支援警力壓制逮捕，依妨害公務、傷害罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼王男等5人依妨害公務、傷害罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼醉漢夥同好友圍毆警員，遭支援警力壓制逮捕，依妨害公務、傷害罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：醉漢,圍毆,警員,公權力

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