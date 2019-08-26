暖爸開發家電隱藏版功能！　女兒回家看傻…「飯菜放烘碗機」殺菌兼保溫

▲爸爸怕飯菜冷掉，便放在烘碗機裡保溫。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

許多人家中都有烘碗機，不僅能加熱、殺菌，甚至還能幫飯菜保溫！台中一名女網友表示，她日前下班回到家已經很晚了，媽媽睡前跑來跟她說，「烘碗機裡面有羹，老杯放的怕冷掉，妳記得吃喔！」原本她還不相信，怎料跑到廚房一看，烘碗機裡竟然真的放著一個裝滿羹的鐵碗，讓她實在是對爸媽的創意甘拜下風。

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▲網友全大開眼界。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



女網友在臉書社團《爆廢公社》表示，「我家烘碗機有這種功用，你家的有嗎？」由於烘碗機是透過加熱讓餐具快速乾燥，所以原PO就想到把羹放進去「保溫」，這樣女兒下班回家才能吃到熱騰騰的飯菜，爸媽這種窩心又荒唐的舉動，實在讓原PO哭笑不得。

一般人要保溫放菜大多會放在電鍋，或用微波爐加熱，沒想到烘碗機竟然也有隱藏版功能，其他人看完紛紛驚訝地說，「哇！學起來了」「可以防蟑螂爬到羹裡面去耶」「好聰明的方法喔」「順便殺菌消毒」「 無論放哪吃起來都暖暖的，因為是老杯的愛！」甚至還釣出很多同樣經驗的網友回應，「我媽也會這樣」「以前阿嬤都這樣..把肉燥跟飯都用在裡面加熱」「烘碗機還會被當麵團發酵機呢」。

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