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花100塊神手一扭！　曬3.3公分「比小指短」小物他秒傻眼...網反推：超精細

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▲▼三創大樓內整排扭蛋機。（圖／記者湯興漢攝）

▲扭蛋機到處可見，深受大、小朋友喜愛。（示意圖／記者湯興漢攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

不管在夜市、車站或百貨公司等，幾乎到處都有扭蛋機，五花八門的造型及隨機抽選的刺激感讓不少大、小朋友十分喜愛。一名網友發文表示，自己家的小孩跑去轉扭蛋，結果一拆開，裡頭竟是超迷你的小魚乾，而且還是這台扭蛋機中，最小尺寸的款式，讓他實在哭笑不得。

一名網友在《爆廢公社二館》發文分享，家中的小朋友跑去轉扭蛋後，便把戰利品拿出來和他分享，結果他一看大傻眼，「這麼大顆的扭蛋，裡面裝一隻小魚乾，還是最小隻的！重點是它要100塊。」這款小魚乾模型共有5種款式，長度不一，分別有60mm、47mm、45mm、40mm和33mm，結果小朋友扭到的卻是最短的那隻。

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▲小朋友花了100元竟扭回一個3.3公分的小魚乾。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲小朋友花了100元，竟扭回一個3.3公分的小魚乾。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

這位網友還提到，小朋友其實原本是想轉的是「鋼彈」扭蛋，但一個要價150元，讓孩子的媽媽覺得實在太貴而作罷，因此改轉只要100元的「魚乾」，不料內容物真的好迷你，放在手上一比，居然還比小指頭再短一點。

其它網友看到後便紛紛留言回應，「吳郭魚一大尾不用100，而且還能吃喔」、「起碼做得很逼真」、「魚乾是金屬的話，我會想要耶！想要收集整籃」、「這種尺寸很容易誤食」、「說不定是純銀做的小魚乾」、「是真的魚嗎」、「只能說我敬佩日本人追求講究精細的精神」。而後也有網友馬上指出，這隻小魚乾只是用鋅合金打造的擬真商品而已。

▲小朋友花了100元竟扭回一個3.3公分的小魚乾。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲這個扭蛋機中共有5款造型，不料小朋友扭到最短的一隻。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

還有不少網友看到照片後，直呼實在很精巧、可愛，甚至想轉一個帶回家，「請問是在哪扭到的」、「我一定要去扭」、「莫名想要」。此外，也有許多網友分享自己轉到的「寶貝」，像是曬衣架、令人心痛的小紙條、陽台等，可說是無奇不有！

▲小朋友花了100元竟扭回一個3.3公分的小魚乾。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲還有網友分享自己扭到的小物，花了100元卻只拿到一張紙條，令人心痛。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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關鍵字：扭蛋,小魚乾,爆廢公社

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