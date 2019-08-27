暖男車上等繼父遭連環爆炸燒死　親友幫募款辦喪禮：讓他尊嚴離開

記者黃翊婷／綜合報導

澳洲凱恩斯（Cairns）22歲男子斯特芬森本月20日在車上等待繼父，沒想到車子突然發生兩次爆炸，讓他當場喪命。斯特芬森的親友形容他就像是一位溫柔的巨人，無奈他家境貧窮，連葬禮的費用都籌不出來，這才決定上網籌款，希望能幫助家人們度過難關。

▲斯特芬森的親友在網路上發起募款。（圖／翻攝自GoFundMe）

根據《凱恩斯郵報》報導，斯特芬森（Brandon Steffensen）事發之前是坐在車上等待繼父，沒想到車子突然發生爆炸，繼父和鄰居目擊火舌竄出，不顧危險衝上前想救人，無奈這時又發生第二次爆炸，猛烈的火勢吞噬整輛車，他們就算再心急，也無法靠近進行救援。

斯特芬森突然意外身亡，他的朋友馬吉（Sarah Magee）接受媒體採訪時難過地說，「我從他5歲時就認識他了，他是一位很有愛心的人，常常偷塞巧克力給弟妹，或是逗得全家人哈哈大笑，他是我們大家眼中溫柔的巨人。」

▲斯特芬森來不及逃生，當場慘死在車上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

「他很樂意幫助任何人，他只是個喜歡和家人在一起的好青年。」馬吉提到，當時她聽到街上傳來一聲巨響和尖叫，急忙衝出去看看，就看到燒成火球的車子，「一旁的女士告訴我車上有人，我建議趕快想辦法把人救出來，然後就發生第二次爆炸。」

由於斯特芬森的家庭經濟狀況不佳，親友們聽聞這個令人傷心的消息，紛紛出錢出力幫忙，同時也在網路上發動募款，希望能讓家人以尊嚴的方式送他走完人生最後一段路。