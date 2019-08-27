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超狂父母只餵純素食！　女童快2歲僅4.9公斤「骨骼停止發育」張嘴還少了...

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▲3歲的女童營養不良，看起來才3個月大。（圖／取自pixabay）

▲女童因為營養不良，讓人看起來以為才3個月大。（示意圖／取自pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲一對父母只餵食自己的女兒「純素食」，導致女兒嚴重營養不良，骨骼也沒有正常發展，甚至已經19個月大了，卻沒有長出牙齒，他們在事發後，於去年5月首次出庭，並承認自身行為已對孩童造成嚴重傷害，進而被判處18個月的監禁，並要做300小時的社區服務。

據BBC、CNN等外媒報導，一位35歲的爸爸和33歲的媽媽疏於照顧女兒，讓孩童只食用「純素食」。直到他們的女兒在去年時，因為癲癇發作而去雪梨（Sydney）兒童醫院進行治療後，才被發現她「看起來才3個月大，且沒有任何牙齒。」

醫務人員的檢測顯示，這個孩童有嚴重的營養缺乏症、骨質疏鬆症及佝僂病，骨頭從出生以來，就沒有再發育過了，且在院方一問之下，才知道這位女童在出生後的19個月中，只有吃過「燕麥、橄欖油、米漿、蔬菜、米飯、馬鈴薯和豆腐」等純素的食物，因此沒有足夠的營養可以正常發育。

▲3歲的女童營養不良，看起來才3個月大。（圖／取自pixabay）

▲父母只餵食女童純素食，因此無法正常發育、健康成長。（圖／取自pixabay）

雪梨唐寧中心法院的法官Sarah Huggett表示，「這位女孩的飲食完全不足以讓她茁壯成長，每個家長都有責任為孩子提供均衡的飲食，讓他們有足夠的營養以健康成長。」那些純素食物讓孩童錯過了關鍵的發育時機，在女童19個月大時，體重竟只有4.89公斤而已，和身高完全不成比例。

這位媽媽患有憂鬱症，因此在一定程度上降低了照顧女兒的能力與責任感，且過度迷信於宗教，才會只讓女兒吃「純素食」，不過這位爸爸則被法官認為「無所事事」，對女兒的身體狀況並不用心，所以才會忽視病情。

現在這位小女孩已經3歲了，且交由另外一位親戚照顧，發育上不但有所進展，還有去接種疫苗，並進行言語及物理治療。至於這對父母，在去年5月時也認罪了，被判處18個月的監禁，並要做300小時的社區服務。

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關鍵字：營養不良,純素食,發育,紐澳要聞

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