破布沖馬桶積出150公斤巨球　人孔蓋狂冒泡！下水道險噴屎水

▲工人挖出的部分廢棄物。（圖／翻攝自Facebook／Gisborne District Council，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

紐西蘭吉斯伯恩（Gisborne）議會26日在臉書PO出3張照片表示，25日晚間7時許廠商清理下水道時，竟然挖出一個由破布組成的巨大球狀物，重量更高達150公斤，幸好發現得早，否則下水道裡的屎水可能會因為堵塞而從人孔蓋噴發。

吉斯伯恩議會的貼文中提到，廠商25日晚上7時許以最快的速度清理城市裡最大的下水道，工人們站在人孔蓋旁，用長長的工具往下挖，沒想到竟然挖出一個重達150公斤的巨大垃圾球，主要是由破布組成，其中還夾雜一些塑膠製品，「提醒居民，能沖進馬桶裡的東西只有衛生紙、尿液和糞便這3種東西。」

▲清理出的垃圾中大多都是破布，其中還有一些塑膠製品。

而紐西蘭《newshub》報導，當地相關單位之所以會緊急請廠商來清理下水道，是因為有民眾發現路邊一個人孔蓋正在冒泡，好像底下有什麼東西快要衝出來，假如沒有早點挖出這個造成堵塞的垃圾球，積滿的屎水可能就會從人孔蓋噴出來。

其實，這並不是紐西蘭第一次發生下水道被垃圾堵住的事件，2017年時也曾挖出一大堆油脂，還引來一群老鼠；2013年時則挖出由嬰兒濕紙巾和食物殘渣組成的垃圾球。吉斯伯恩議會人員猜測，可能是因為民眾習慣把不要的東西往馬桶沖，才會造成這樣的結果，後續會再加強宣導，希望能改善這個情況。