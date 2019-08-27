澳外交部證實　華裔作家楊恆均涉「間諜罪」遭拘

▲華裔作家楊恆均。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

擁有中國大陸及澳洲雙重國籍的華裔作家楊恆均，因涉嫌從事危害國家安全犯罪行為，今年年初在廣州被捕。港媒報導，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）表示，當局已接獲大陸國安部門通知，被扣押的澳籍華裔作家楊恆均（原名楊軍），上周五（23日）以涉嫌間諜罪遭拘捕。

▲澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）(圖左)與大陸外交部長王毅。（資料圖／路透社）

《明報》報導，潘恩稱，澳洲關注有關消息並感到失望，「中國在未有任何正式檢控下，拘禁楊恆均超過7個月，其間無任何合理解釋，也未容許律師和家屬探望。」

潘恩強調非常關注目前楊恆均的情況，並重申如果楊恆均是因政治信仰而被捕，中國政府就應將其釋放。

▲中澳雙重國籍作家楊恆均。（圖／路透）

今年53歲的楊恆均曾任職大陸外交部、海南政府及香港中資公司工作。楊恆均1997至2000年旅居美國及澳洲，自稱從事國際問題研究，並於2002年開始文學創作及在網路上撰寫散文和評論。他的博士指導教授馮崇義表示，楊恆均在今年1月19日自美國紐約飛往廣州後，便與外界失去聯繫。

大陸外交部發言人華春瑩曾對外證實，楊恆均涉嫌從事危害中國國家安全犯罪活動，北京市國安局依法對其採取強制措施進行審查。案經7個多月，澳洲外交部長潘恩首度證實，楊恆均以涉嫌間諜罪遭拘捕。