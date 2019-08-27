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美阻中企收購烏克蘭飛機引擎巨頭　尋民間資方取代天驕航空

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▲美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

▲美國國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透社）

實習記者范芷菱／綜合報導

據美國高層官員透露，美國國家安全顧問波頓（John Robert Bolton）正打算阻止中國企業收購烏克蘭航太公司馬達西奇（Motor Sich），擔心中國藉此機會取得直升機引擎的技術以提升軍事能力。雖然事情還未正式定案，美國政府正企圖尋求民間投資人的幫助，取代中資挽救馬達西奇。

據《烏克蘭獨立新聞社》報導，美國高層官員表示，波頓的親自參與和興趣凸顯出了此事對於國家安全機構越來越重要；白宮國家安全會議與美國駐烏克蘭大使館也計畫，在波頓下週到基輔參加一場國際安全會議的期間，安排與馬達西奇公司的高層會面。一名美國官員透露，「我們將與烏克蘭談論中國的野心與對它們的看法，這不僅是國家安全與國防戰略的一部分，同時也是與中國的戰略競爭。」

▲世上最大運輸機An-225。（圖／翻攝自維基）

▲馬達西奇也是世上最大運輸機An-225的製造商。（圖／翻攝自維基）

馬達西奇是全球重要的直升機與飛機發動機的製造商之一，多年來也一直提供俄羅斯軍用直升機的動力來源，不僅如此，該公司還是幫助世上最大運輸機An-225製作引擎的企業，而目前An-225運輸機僅有1架。中國商人王靖控股的北京天驕航空（Beijing Skyrizon Aviation）近日申請收購馬達西奇的控股權，但相關交易到目前為止都還未敲定。

外界推測，若北京天驕航空收購成功，不但將會擁有超過50％的股權，還有機會得到引擎的相關技術，製造出一架大型的運輸機。軍事專家分析，中國仍然落後於世界航空引擎的最高水準，所以想藉由此次收購來縮短差距。

▲北京天驕與馬達西奇於2018年航展聯合展出。（圖／美聯社）

▲北京天驕與馬達西奇於2018年航展聯合展出。（圖／美聯社）

據了解，烏克蘭與俄羅斯於2014年發生戰爭時，馬達西奇的軍用出口受到嚴重打擊；而王靖與馬達西奇執行長鮑古斯拉伊夫（Vyacheslav Boguslayev）接觸後，提供挽救公司的方案，雙方於2015年開始建立合作夥伴關係 ；而北京天驕2017年開始逐步收購對方股份。2018年的中國國際航空航天博覽會中，雙方攜手推出包含D-436-148FM大涵道比渦扇發動機、AI-322小涵道比渦扇發動機、TV3-117VMA-SBM1V渦軸發動機以及MS-500V-S小功率渦槳發動機等4款航空發動機。

對此，一些烏克蘭官員對依賴中國企業投資一事感到失望。美國官員則表示，美國政府正尋求民間投資人來挽救馬達西奇。

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關鍵字：Motor Sich,烏克蘭,波頓,北京天驕航空,北美要聞,國際軍武

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