失憶回到17歲！她選擇「重新愛上丈夫」再婚　曬鑽戒感動近10萬網友

▲ 蘿拉在失憶後再次愛上丈夫。（圖／翻攝自臉書／Laura Hart Faganello）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大上演一段彷彿電影情節般的愛情故事，一名女子和心愛的男子交往後結婚，沒想到在一場意外中腦部受傷，醒來時記憶便停留在17歲那年，完全不記得丈夫是誰。但她和丈夫從朋友做起，她也再次愛上對方，幾天前接受男子的求婚，將和同一個男人結第二次婚。

蘿拉（Laura Hart Faganello）19日在臉書上宣布，她和丈夫布雷登（Brayden Faganello）訂婚了。截至目前為止，這個感人的消息已經吸引9.8萬人按讚和3萬次分享。根據他們成立的攝影公司Faganello Productions網站，他們成為筆友的8個月以後，在加拿大維多利亞首次見面，並在2016年結婚。

然而，他們結婚9個月後，蘿拉某天在準備一場活動時，一根巨大的柱子倒下，重擊她的頭部。她寫道，醒來時以為自己年僅17歲，「我和布雷登相遇、相愛、結婚的記憶都消失了。」

▲ 蘿拉在臉書上曬出鑽戒。（圖／翻攝自臉書／Laura Hart Faganello）

蘿拉說明，「意外發生後2年內，我不得不重新學習如何連貫的閱讀、寫作和說話，得學會忍受短期與長期失憶及持續不斷的痛苦，還必須接受『我嫁給一個我並不真正認識的人』的事實。」試圖拼湊記憶對她來說相當困難，也對她和布雷登的的關係帶來負面影響，「當你某天一覺醒來就發現自己已經結婚，真的很難完全投入。」

然而，蘿拉決定給自己和布雷登一次重新來過的機會，因為布雷登對她相當有耐心，「他很貼心，很傻又很怪，我想試試看。」儘管記憶一去不復返，再次認識布雷登後，蘿拉還是愛上了他，「布雷登成為我最好的朋友，再來是我的暗戀對象，接著是我的愛人。我並沒有奇蹟般的找回我對他的記憶和過去的情感，但我擁有新的情感和新的回憶。」因此當布雷登向她求婚，她也再次答應了。