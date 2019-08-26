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川普想用「核彈炸颶風」阻災情　推特發文震怒：假新聞！

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▲▼B-52同溫層堡壘轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲有官員爆料川普不只一次建議用核武炸颶風，圖為B-52同溫層堡壘轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）遭不具名的官員爆料，曾在國安會議中好幾次建議用核彈轟炸颶風，阻止登陸致災，今天他否認美國新聞網站Axios的報導，稱此報導「荒謬可笑」。

美國新聞網站Axios的報導指出，一名擔任會議紀錄的幕僚爆料，川普在某次颶風會議上說，「我知道了，我知道了。我們為什麼不用核彈？它們在非洲海岸形成，跨越大西洋，如果我們朝颶風眼丟一顆炸彈，它們就會被摧毀了，我們為什麼不能這麼做呢？」

他詢問國土安全局和國安官員，美國一次可以對應多少個颶風，並再次提議，政府應該要研發一種方法，在颶風登陸以前介入干預。Axios並未指出這段對話是在什麼時候發生。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲被爆想用核武炸颶風，美國總統川普發文稱，「假新聞」。（圖／路透）

根據2017年美國國家安全會議紀錄，川普曾經提問，政府是否該轟炸颶風，防止暴風雨侵襲本土。一名與會人士澄清，總統沒有說出「核武」，只說想要用「炸彈」轟炸颶風，此外，那次會議討論了好幾個主題，「工作人員並不擔心炸彈，只是記錄總統的評論。」

川普在推特中發文指出，Axios說總統想要在颶風登陸之前用核武炸掉，是很荒謬可笑的說法！「我沒有說過這件事」這是假新聞！

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關鍵字：川普,核彈,颶風,北美要聞,軍武,國際軍武

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