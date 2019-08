川普想用「核彈炸颶風」阻災情　推特發文震怒：假新聞！

▲有官員爆料川普不只一次建議用核武炸颶風,圖為B-52同溫層堡壘轟炸機。(圖/翻攝自美國空軍官網)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)遭不具名的官員爆料,曾在國安會議中好幾次建議用核彈轟炸颶風,阻止登陸致災,今天他否認美國新聞網站Axios的報導,稱此報導「荒謬可笑」。

美國新聞網站Axios的報導指出,一名擔任會議紀錄的幕僚爆料,川普在某次颶風會議上說,「我知道了,我知道了。我們為什麼不用核彈?它們在非洲海岸形成,跨越大西洋,如果我們朝颶風眼丟一顆炸彈,它們就會被摧毀了,我們為什麼不能這麼做呢?」

他詢問國土安全局和國安官員,美國一次可以對應多少個颶風,並再次提議,政府應該要研發一種方法,在颶風登陸以前介入干預。Axios並未指出這段對話是在什麼時候發生。

▲被爆想用核武炸颶風,美國總統川普發文稱,「假新聞」。(圖/路透)

根據2017年美國國家安全會議紀錄,川普曾經提問,政府是否該轟炸颶風,防止暴風雨侵襲本土。一名與會人士澄清,總統沒有說出「核武」,只說想要用「炸彈」轟炸颶風,此外,那次會議討論了好幾個主題,「工作人員並不擔心炸彈,只是記錄總統的評論。」

川普在推特中發文指出,Axios說總統想要在颶風登陸之前用核武炸掉,是很荒謬可笑的說法!「我沒有說過這件事」這是假新聞!

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!