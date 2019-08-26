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F-35被F-15擊敗！　美軍飛官證實戰勝「天下第一戰機」

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▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

F-35隱形戰機號稱「天下第一戰機」，但是外界也曾經有傳言F-35的「狗鬥」（Dogfight）能力不佳！一位美軍F-15飛官證實F-35也曾經嘗過敗績，並曝光了在模擬戰當中，擊敗F-35的經過。

根據美國《國防新聞》（defense news）報導，一位來自第44戰機中隊的F-15飛官麥克基上尉（Brock McGehee）表示，F-35A在模擬戰當中被擊敗，F-35是一種極其強大的空對空戰機，就像是你只知道它在黑暗中飛來飛去、神出鬼沒，只知道身邊有一架看不見的戰機，駕駛F-35的那些傢伙都是很優秀的飛官，如果他們跟我們都在同一個團隊時，一定能夠保持非常好的很好的合作默契。

麥克基上尉說，就像它的兄弟F-22一樣，因為具備匿蹤性，所以很難在遠距離偵測到F-35，但是在近戰的情況下F-15對上這兩款戰機，情勢就會有很大的不同。不過麥克基上尉在訪問時，拒絕透露對戰的具體細節。

▲▼F-15戰機。（圖／翻攝自美國波音公司官網）

▲美軍飛官證實，曾經駕駛F-15在模擬戰擊敗F-35。（圖／翻攝自美國波音公司官網）

《國防新聞》記者追問，「所以F-15可以在空戰中擊敗F-35嗎？」。麥克基上尉回答，「我的意思是，有時候可以，所有的戰機都有可能因為種原因，失去空戰的優勢，一部分的原因是戰機，一部分的原因是人，我們這裡有些飛官很有天分的，能夠對其它的飛官成功執行多次攻擊，一位飛官只要對某一架戰機飛得夠熟練，無論他是飛什麼的都非常致命」。

▲▼F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲其實F-16也曾在模擬戰當中擊敗F-35。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

實際上，第四代戰機F-15在混戰當中還是相當具有威脅的，但是F-35對戰第四代戰機的紀錄都很少獲得關注，事實上在2015年F-16也曾在模擬混戰當中擊敗F-35。

美國國防部則對此聲明，模擬戰中的F-35是非常早期的模型，其飛行包線僅限於5.5G，戰機的很多任務系統也還沒完成，隱形塗層跟頭盔顯示功能，在當時也都還不夠完善，但現在都已經被廣泛使用。

F-35在2017年首次參與紅旗軍演（Red Flag 2017）時，當時便以僅能提供初始作戰能力（IOC）的Block 3i飛航作戰軟體，創下20比1的驚人交換比。2019年紅旗軍演（Red Flag 19-1）F-35更被稱讚，有如美式足球的進攻中心「四分衛」一般，成功為大多數任務提供重大貢獻，並有效提升己方飛機的生存能力。

2018年5月22日，以色列證實F-35完成首次實戰紀錄，成功對敘利亞完成2次空襲，甚至更聲稱「我們駕駛著F-35飛遍中東」。

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