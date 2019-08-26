台東漂流木撿拾8/26日開始　縣府公告撿拾區域及相關規定

▲白鹿颱風來襲造成不少國有竹木漂流到台東海岸邊。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

白鹿颱風來襲造成不少國有竹木漂流到海岸邊，台東縣政府農業處公告，從26日起富岡漁港以南到富岡野溪出海口為民眾可以撿拾的區域，第一階段開放為設籍台東市、卑南鄉的居民可以撿拾，第二階段將開放設籍台東縣的當地居民。

台東縣府依據森林法第15條及行政院農委會「處理天然災害漂流木應注意事項」辦理，清理不具價值的漂流木，。第一階段自8月26日開始到四9月9日止，開放設籍台東市及卑南鄉的居民撿拾清理，第二階段從今年9月10日起到今年9月24日止，只要是設籍在台東縣的居民都可以撿拾清理。

▲▼撿拾漂流木如果在保安林範圍的海灘，則不開放使用機具，只能以徒手方式自由撿拾。

農業處呼籲當地居民撿拾漂流木時，要隨身攜帶身分證作為證明文件，沒有當地居民身分或未按公告範圍、期間撿拾清理者，得報當地警察機關依森林法第50條及刑法相關規定辦理；民眾在公告期間撿拾漂流木應注意如果在保安林範圍的海灘，則不開放使用機具撿拾，只能以徒手方式自由撿拾。

縣府農業處表示，載運漂流木之車輛，請以3.5噸（含）以下車輛載運。

依據森林法第52條第4項所規定貴重的樹種有紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、櫸（台灣櫸）、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿，民眾拾獲以上樹種，並無國有、公有註記及烙印，應向台東林管處申請拾得漂流木登記搬運，以確定其歸屬。