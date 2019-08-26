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攻台立體化　解放軍075型攻擊艦即將下水拚6年內服役

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▲▼解放軍被視為攻台力氣的075型兩棲攻擊艦（075 LHD）已接近完工，預估最快在2025年前就可交付部隊。（圖／翻攝自大陸網站）

▲075型兩棲攻擊艦近期被拍攝到艦體已接近完工。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

特約記者陳孟孟／綜合報導

大陸最新消息指出，曾被美媒列為攻台五大致命武器之一的075型兩棲攻擊艦（075 LHD）已接近完工，預估最快在2025年前就可交付部隊。據了解，075型攻擊艦主要任務就是利用艦載直升機進行兵力投送，不僅為解放軍陸戰合成旅空中突擊營前進基地外，還具備將主戰坦克重裝備投送到灘頭能力，無疑成為東海、南海島嶼作戰的一大利器。

從近期流出的圖片來看，075型首制艦艦體已經建造完畢，採用一體化艦島、雙桅桿設計，有助於改善艦艇電磁兼容性能。而從桅桿形狀推測，075型攻擊艦主雷達仍為海鷹S/C對空警戒雷達，後面一個桅桿配備對空/對海搜索雷達，考慮到成本和價格等原因，並未如055大型驅逐艦採用綜合桅桿設計。

資料顯示，075型攻擊艦由中國船舶工業集團公司旗下的滬東中華造船集團有限公司進行建造，排水量為3.6萬噸，艦長250公尺、寬30公尺，可以攜帶逾20架直升機（也有一說法為逾30架）。大陸知名軍事博主「小飛豬觀察」強調，隨著該艦建造實體的公開，已說明其定位就是兩棲作戰，利用艦載直升機進行兵力投送，同時艦艇設計主旨就是最大限度拓展飛行甲板，提高艦載直升機起降能力。

▼大陸網友陸續流出075型兩棲攻擊艦近照。

▲▼解放軍被視為攻台利器的075型兩棲攻擊艦（075 LHD）已接近完工，預估最快在2025年前就可交付部隊。（圖／翻攝自大陸網站）

文章指出，該艦還有塢艙設計，可以搭載2艘氣墊登陸艇，藉以進行超視距登陸，尤其075型能夠將主戰坦克這樣的重裝備投送到灘頭，大幅度提高兩棲部隊作戰能力。如此一來，1艘兩棲攻擊艦就能夠發動立體兩棲登陸作戰，同時強大投送能力還能夠執行護航、救援、維和等任務，具備相當優異的任務靈活性。

事實上過去已有陸媒傳出解放軍新組建的海軍陸戰隊合成旅下轄有空中突擊營，而075型兩棲攻擊艦將是陸戰合成旅空中突擊營前進基地。此外，解放軍海軍也早已組建兩棲打擊群，未來將會納入兩棲攻擊艦，進一步增強整體作戰能力。美國《國家利益》（The National Interest）曾推測，中國未來可在台海發生戰爭時，以075攻擊艦垂直包圍台灣的行動

▼075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

解放軍最新075型兩棲攻擊艦想像圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

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關鍵字：075,兩棲攻擊艦,075型,攻台,解放軍,大陸軍武,軍武

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