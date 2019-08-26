南韓擴大獨島演習！日本不甘示弱　「千人+百台軍機」實彈模擬侵島戰

▲日本陸上自衛隊也展開演習。（示意圖，非此演習照／路透）

記者林瑩真／編譯

南韓25日於獨島（日稱竹島）周邊海域進行演習，但獨島在日韓間有主權爭議，因此日本已向首爾提出強烈抗議。如今日本也於靜岡縣舉行「敵軍入侵西南諸島」的大型實彈射擊演習，顯然針對南韓，讓日韓關係降至冰點。

綜合日媒報導，日本陸上自衛隊25日於靜岡縣的東富士演習場展開夏季例行的實彈射擊演習，約2400名隊員、80輛戰車、機動車以及20架軍機參與演習，模擬敵軍入侵西南諸島時，部隊的事前配置，配有海陸兩用戰車的專門部隊加上海上、空中的增援，要如何阻止敵軍登陸。

另外，日本日前宣布將計畫建立一支電子戰部隊，以電磁波干擾敵軍情報，此次也為了擾亂敵軍指揮系統，加入電子戰演習。陸上自衛隊於今年3月在鹿兒島縣奄美大島、沖繩縣宮古島皆配置部隊，之後也將把石垣島的配置計劃加入其中，強化西南諸島的軍備。