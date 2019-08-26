她爆韓國瑜市長室+局處裝修費砸959萬　刻意隱匿？王淺秋回應了



▲高市府新聞局長王淺秋針對市長室裝修費說明。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後，將市長辦公室改到鳳山行政中心，除了是要展現新氣象，也凸顯對原高縣區的重視，新聞局長王淺秋在3月份時提及市長室裝修費約93萬元，但高雄市擬立法委員參選人吳佩蓉卻指出，「為了韓市長一人之好惡，您們把海洋局同仁暫遷到大禮堂辦公也罷，居然『刻意』少算海洋局搬遷與裝修費用346萬8800元，若非您們，海洋局這筆錢根本不用花。」

▲原海洋局辦公室已裝修成市長室。（圖／取自簡煥宗臉書）

韓國瑜將市長室搬到鳳山行政中心，在今年3月新聞局長王淺秋曾說整修費約花費了94萬，不過高雄市擬立法委員參選人吳佩蓉在臉書發文，「我說王局長啊，為了韓市長一人之好惡，您們把海洋局同仁暫遷到大禮堂辦公也罷，居然『刻意』少算海洋局搬遷與裝修費用346萬8800元，若非您們，海洋局這筆錢根本不用花。在王局長回覆這個問題的近一個月前，市府早已追加45萬元裝修市長辦公室，換句話說，市長室裝修費總共是136萬2000元。」

▲高雄市擬立法委員參選人吳佩蓉，列出108年高市府廳舍裝修或搬遷標案 。（圖／翻攝吳佩蓉臉書）

吳佩蓉說，「光是韓市長辦公室等局處的裝修費已經砸了959萬元，這些裝修費全由市民埋單，八個多月過去，迄今端出了多少有感政績，尚待市民公評。」她甚至點名新聞局長王淺秋，「王淺秋身為市府化妝師，該傳遞正確訊息，不該睜眼說瞎話，刻意隱匿裝修費用。請王局長審慎，不宜再犯！否則日後極可能會超越潘局長，成為韓團隊的頭號戰犯！」

對此，王淺秋也出面說明，「當初講得是市長室，我就講市長室，現在都已經裝修、進駐這麼久了，現在候選人透過攻擊謾罵才能在選舉曝光，滿遺憾的。我當時是跟行國處要資料，針對市長室，包含新聞局、行國處、秘書處會議室共用，的確是三個單位用共，以上都包含在市長室裝修經費，當初一開始預算金額約94萬，後來決標是92萬，後來發現隔間、排煙管、照明、電話線等都需要改善，後續的確擴充44萬元，這些資料是行國處告訴我的。」

她表示，「海洋局高達94位同仁使用，面積高達385.85坪，鳳山市長室36.6坪，海洋局確實裝修經費比較高」。

至於被質疑若非要搬辦公室，海洋局這筆錢根本不用花，王淺秋則回應，「首長任用人和金錢，合法合情範圍內可以運用的，難道連這一點空間都沒有嗎？總該有自己行政裁量權，跟運用的權力，這是他在這位置基本有的權利。」