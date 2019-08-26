蘇貞昌酸韓國瑜：我很多things要do　美國人面前講「晶晶體」會被笑死

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陶本和攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜赴美國商會演講大撂「晶晶體」，在網路上引起討論。對此，行政院長蘇貞昌26日下午受訪時表示，「晶晶體」小女生講滿可愛的，但是在美國人面前這樣講會讓人家笑死。

針對韓國瑜的「晶晶體」，蘇貞昌也以中英夾雜的方式回答，「這就是一種流行，隨著人的高興，譬如說我是很busy，因為我很多things要do」，但是以一個國民黨提名的總統候選人，若在美國人的面前這樣講，好像不那麼可愛，會讓美國人笑死。

韓國瑜除了忙於市政也衝刺2020總統大選選情，不過，卻傳出韓國瑜競選團隊擬只針對「總統級議題」回應，避免發言失分；蘇貞昌表示，韓國瑜是高雄市民選出來的市長，而且還在任上，若人民要瞭解或透過媒體希望回答的種種問題應該回答，「恐怕不能因為是總統候選人而就哪些要回答、哪些不回答，這應該不是人民的期待，也不是市長的責任。」

此外，對於韓國瑜所題的能源政策要重啟核四，甚至還說核能太泛政治化，蘇貞昌表示，過去核電廠在台灣的爭議這麼久，如果不是國民黨運用國會立法院人數多數強編預算，不會多損失那幾千億，現在日本福島核災後，台灣民意要求下，馬總統在任內封存核四，現在核四的燃料棒也送回美國，蘇貞昌批評，韓國瑜還談要重啟核四？「怪不得在地國民黨籍市長會直接抨擊這是假議題。」

▲韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）