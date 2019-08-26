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「有錢他家的事」顏清標嗆：有人輸了不甘願　郭台銘回應了

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記者柯沛辰／綜合報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標25日出席豐原藍營聚會公開挺韓，但上台致詞時意有所指，稱國民黨初選已經結束，「有人輸了不甘願，還蠢蠢欲動」、「有錢是他家的事」，被外界解讀是針對郭台銘。永齡基金會副執行長蔡沁瑜在談話節目透露，當初郭董第一次選舉站台，就是幫顏清標，所以聽到這番話，內心有很多感慨。

高雄市長韓國瑜25日原訂日到台中宮廟造勢，但因輕颱白鹿來襲喊卡，改由妻子李佳芬出席山海屯聯誼會舉辦的中秋餐敘，現場約400多人到場，除了前總統府國策顧問廖了以、中縣前議長林敏霖、副議長何泗聰、國民黨台中縣黨部前主委李耀群等藍營大老，紅黑派大老顏清標、張清堂、立法委員江啟臣、顏寬恒，以及多名藍營及無黨市議員也出席。

▲▼「有錢他家的事」顏清標嗆：有人輸了不甘願　郭台銘回應了。（圖／東森新聞）

▲顏清標致詞意有所指，「有人輸了不甘願，還蠢蠢欲動。」（圖／東森新聞）

顏清標上台致詞時表示，國民黨總統參選人推出韓國瑜，初選已經出爐，也贏了17 %。但有人輸了不甘願，還蠢蠢欲動，「我說這個歹性地（脾氣差）就快要凍未條（受不了），說實在的！」

顏清標還說，有人參加初選不算數，大家可以用眼睛檢驗，這個人說的跟做的都不一樣，「多有錢是他家的事啦，我們最重要的是，我們的立法委員，更重要的是中華民國總統韓國瑜，大家說好不好！」台下回應熱烈。

事後，顏清標這番話被外界解讀是針對郭台銘，除了為藍營攤牌表態開出第一槍，也是為了幫韓國瑜堅壁清野，鞏固藍營團結。不過，郭台銘聽在耳裡，內心似乎有很多感觸。

▲▼永齡基金會副執行長蔡沁瑜上政論節目「直播線上」。（圖／東森新聞）

▲永齡基金會副執行長蔡沁瑜上政論節目，曝光郭台銘心聲。（圖／東森新聞）

蔡沁瑜上談話節目透露，顏清標過去選立委的時候，郭董第一個去幫忙站台，也是人生第一次站台，後來兒子顏寬恒當選立委進立法院，顏清標還拜託說「可不可以去你辦公室實習一下，練習一下看看財報，看看這些數字」，郭董一聽立刻張開雙手歡迎，所以某種程度上來講，「顏寬恒還算是郭先生的門徒。」

蔡沁瑜說，郭董重情分，看到顏清標今天這樣講，其實心中滿感慨的，也說，「顏清標這樣說我，就讓他說吧，我們也沒必要真的對號入座。」

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、郭台銘、王金平近日才合體出席八二三砲戰紀念活動。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：顏清標,郭台銘,韓國瑜,2020總統大選,山海屯聯誼會

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